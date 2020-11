Töfffahren, Klettern und und die Enkelkindern - Dölf Nauer sagt nach 32 Jahren: «Jetzt bin ich dran»

Er würde es immer wieder tun, sagt er ganz zum Schluss des Gespräches und meint damit die Arbeit, die er 32 Jahre lang gerne gemacht hat. Aber nun ist Schluss, «nun bin ich an der Reihe», betont er mehrmals, und das mit Nachdruck.

Dölf Nauer sitzt in seinem grossen Büro im modernen Werkhof, in dem sich auch die Feuerwehr befindet. Er gehörte der Feuerwehr an, turnte im Turnverein, unternahm mit dem Motoclub am Wochenende Touren und haute mit den Fasnächtlern auf den Putz. Und am nächsten Tag war er wieder auf Hägglingens Strassen unterwegs, schnitt das Gras am Strassenrand oder reparierte kaputte Leitungen.