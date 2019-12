Tod einer 97-Jährigen in Zufikon – die Polizei schliesst Brandstiftung aus

Nachdem es vergangene Woche in Merenschwand gleich viermal brannte, musste nun auch die Feuerwehr Zufikon zu einem Brand ausrücken. Hier war es ein Reihen-Einfamilienhaus, das in Flammen stand. «Als wir am Montagabend kurz vor 18 Uhr am Brandort eintrafen, kamen die Flammen schon zur Haustüre raus, obwohl wir sehr schnell da waren», beschreibt Marcel Hottinger, Kommandant der Feuerwehr Zufikon, der zu den ersten am Einsatzort zählte.

Schon da erfuhren seine Leute und er, dass sich noch eine Person im Haus befand. «Ein Bewohner eines Nebenhauses sagte, er habe eine Person drinnen liegen sehen, die aber wohl nicht mehr lebe», so Hottinger. «Wir gingen dennoch davon aus, dass die Person noch leben könnte, und versuchten, zu ihr vorzudringen.»