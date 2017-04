Zwei Jahre lebte der Buttwiler Dimitri Brunner den Traum als Profi-Tischtennisspieler. Obwohl die Resultate nicht auf sich warten liessen, setzt der 17-Jährige ab August andere Prioritäten. Er beginnt eine Berufslehre. Tischtennis will die aktuelle Nummer 4 der Schweiz künftig nur noch als Hobby betreiben.

Dimitri Brunner ist vor zwei Jahren ausgezogen, um Profisportler zu werden. In einem Tischtennisinternat in Düsseldorf lebte er ab 2015 seinen Traum. Zuvor hatte er die Sportschule in Kriens absolviert. In der höchsten Schweizer Tischtennisklasse bestritt er schon als 15-Jähriger die ersten Einsätze. Dem hochtalentierten Freiämter standen damals alle Türen offen. Die Fortschritte, die er als Profi machte, brachten ihn schon bald im Einzel an die Spitze der Schweizer U-18-Junioren. 2016 war er in dieser Kategorie Schweizer Meister. Dieses Jahr belegte er den dritten Rang.

Auch bei der Elite schaffte er es in die Top fünf. Zurzeit ist er als Nummer 4 gesetzt. Der heute 17-Jährige wollte nichts dem Zufall überlassen. So verbrachte er im Sommer 2015 einige Wochen in Japan, um sich dort weiter zu verbessern. Ein Jahr später zog es ihn erneut dorthin.

Die Leidenschaft verloren

Dann die überraschende Wende: «Bei meinem letzten Aufenthalt in Japan hatte ich viel Zeit, um mir Gedanken zu machen. Da kam ich zur Einsicht, dass ich mir nicht mehr vorstellen konnte, in Zukunft als Profisportler jeden Tag mit Trainieren in der Halle zu verbringen.» Irgendwie hätte er die Leidenschaft verloren, erklärte er weiter. Ein Grund dafür war aber auch die Situation in Düsseldorf. Als Schweizer bekam er dort zu spüren, dass die Einheimischen bevorzugt wurden. Dazu sagt Brunner: «Damals war meine Motivation am Boden. Erst mit dem Eintritt in das Tischtenniszentrum Grünwettersbach, einem Vorort von Karlsruhe, habe ich die Freude wieder gefunden.» Dennoch sei er immer noch davon überzeugt, dass er den richtigen Entscheid getroffen habe.

Bereuen tut er nichts: «Ich bedaure den Weg, den ich eingeschlagen habe nicht. Die Zeit war geprägt von vielen unbezahlbaren und spannenden Erlebnissen auf der ganzen Welt», sagt er fast etwas wehmütig. Obwohl er seine Prioritäten jetzt anders setzt, hat Brunner immer noch sportliche Ziele. «Bei der Elite Schweizer Meisterschaft möchte ich unbedingt einmal eine Medaille holen. Ein weiteres Ziel sind die Ausscheidungsturniere für die Elite Europameisterschaft.» Auch bei seinem ehemaligen und neuen Verein Rapid Luzern hat er mit dem Wiederaufstieg grosse Ambitionen. Bis Juni wird Brunner noch in Karlsruhe weilen und die Saison mit dem hiesigen Verein beenden. Danach beginnt er im August in Zürich eine kaufmännische Ausbildung mit Berufs Matura.

Im sportlichen Bereich wird er, wie bereits erwähnt, künftig mit dem NLB-Team Rapid Luzern im Einsatz stehen. Seine Trainingspräsenz reduziert er auf zwei bis drei Einheiten wöchentlich. Vater André Brunner, selber begeisterter Tischtennisspieler, akzeptiert den Entscheid seines Sprösslings: «Es war eine gute Zeit, geprägt von spannenden Erlebnissen. Dementsprechend war es für uns nicht einfach, als er uns seinen Entscheid mitteilte. Ich war mir des Risikos immer bewusst, dass bei ihm einmal ein Umdenken stattfinden könnte.»

Dimitri habe nun gesehen, was es heisse, Leistungssport zu betreiben, und er habe entschieden, dass er einen anderen Weg gehen möchte. Das akzeptiere er vorbehaltlos, meinte der Vater abschliessend.