Der Reusspark im Gnadenthal ist tierisch sehr gut unterwegs. Voriges Jahr wurde im Zentrum für Pflege und Betreuung in Niederwil das Projekt «Tiergestützte Therapien und Aktivitäten» (TTA) gestartet. Dazu hat Bettina Ochsner, die Präsidentin des Vereins Gnadenthal, im Jahresbericht 2016 des Reussparks festgehalten: «Mit unserem beliebten Tierpark, einem Anziehungspunkt für Jung und Alt aus der ganzen Region, haben wir die Möglichkeit, dieses Projekt auf dem eigenen Gelände professionell umzusetzen.»

Im Aargau einmalig

Im Jahresbericht ergänzt Reusspark-Direktor Thomas Peterhans, dass viele der Tiere mit der Therapie ganz gezielt und auf eine im Langzeitpflegebereich im Aargau einmalige Art und Weise das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner bereichern. Bereits 30 von ihnen nutzen das im Jahr 2016 neu eingeführte Angebot.

Diese Art der Therapie sei nicht nur sinnstiftend, sie wecke bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vielfach auch schöne Erinnerungen an früher und könne zudem plötzlich körperliche und geistige Ressourcen mobilisieren, die man nicht mehr für möglich gehalten hätte, so der Direktor. Und: «Mit den TTA dürfen wir einen neuen Standard in unserer Branche setzen – eine Stärke der Mitarbeitenden in unserem Haus.»

Hühner füttern, Esel striegeln

Nach Meinung von Stefanie Wendler, Leiterin der Therapien, haben Tiere

einen enormen Einfluss auf die soziale Interaktion sowie auf die verbale und nonverbale Kommunikation. «Mittlerweile verfügen wir über viele Möglichkeiten, um Interventionen der Physio- und Ergotherapie am Tier oder für das Tier zu gestalten. Zum Beispiel können Hühner oder Vögel gefüttert und Esel oder Minipigs gestriegelt werden. Sogar gröbere Arbeiten, wie das Ausmisten der Ställe, werden zum Teil im Rahmen der Therapie durch Bewohnerinnen und Bewohner übernommen.» Inzwischen finden im Reusspark wöchentlich etwa zehn tierische Therapien in der geschilderten Art statt. Die «Tiergestützte Therapien und Aktivitäten» hätten einen nicht mehr wegzudenkenden Stellenwert innerhalb der Therapien des gesamten Reussparks erhalten, wie Stefanie Wendler im Jahresbericht erwähnt hat.

Nicht nur in tierischer Hinsicht sei im Reusspark im Berichtsjahr einiges bewegt worden, stellt Direktor Peterhans fest: «Wir konnten die Sanierung und den Umbau des Hauptgebäudes erfolgreich abschliessen. Es präsentiert sich heute äusserlich als moderner Bau, und im Innern sind die Raumverhältnisse grosszügig; der Ausbaustandard wird den Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden gerecht.» Der zur Verfügung stehende Kredit von 12 Millionen Franken konnte deutlich unterschritten werden, wie aus dem Jahresbericht hervorgeht.

Gewinn rund 137 700 Franken

Der Leiter Finanzen und Personal, Tobias Breitschmid, kann per 31. Dezember 2016 eine ausgeglichene Jahresrechnung präsentieren mit Einnahmen und Ausgaben von je 35,4 Millionen Franken. Das Betriebsergebnis weist einen Gewinn von rund 137 700 Franken auf.

«Ab Frühjahr 2016 machte sich die eher schwache Bettenauslastung im Wohnbereich Kloster West bemerkbar. Von den insgesamt 28 Betten waren teilweise bis zu sechs Betten leer. Wir sind aber zuversichtlich, dass mit dem geplanten Sanierungsprojekt (vgl. Bericht rechts) die Bettenbelegung wieder auf einem erfreulichen Niveau sein wird», so der Leiter Finanzen und Personal. Gemessen an den erbrachten 100 848 Pflegetagen lag die Bettenauslastung bei 95,7 Prozent. Die Fluktuation betrug 127 Ein- und 130 Austritte.