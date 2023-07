Jugendfest-Liveblog Der Umzug läuft - Ehrengäste, Stadtrat und Jugendliche winken, Publikum klatscht

Seit über 400 Jahren feiert Lenzburg sich und seine Traditionen am Jugendfest. Am Freitag geht der grosse Festzug über die Bühne. In unserem Liveblog halten wir Sie auf dem Laufenden.