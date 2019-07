«Die anderen bieten alle noch zusätzliche Dienstleistungen an, um über die Runden zu kommen», erklärt Skipwith, der sich in seinen Kursen spezifisch auf den Liveauftritt vor Publikum konzentriert.

Was der studierte Betriebswirt und Unternehmensberater aber wirklich verkauft, sind keine alten Autos, sondern neue Erkenntnisse über die Kunst, vor Publikum zu sprechen. Das tut er seit nunmehr 25 Jahren so erfolgreich, dass er als einziger Kommunikationstrainer der Schweiz vom Rhetorikcoaching allein leben kann.

Das Motto des neuen Jahres heisst: «Dranbleiben!»

Wie im Sport oder jeder anderen Tätigkeit gehe es auch beim öffentlichen Reden darum, dran zu bleiben und jede Möglichkeit, zu üben, auch ganz gezielt zu nutzen. «Dranbleiben!» heisst denn auch das Motto des neuen Vereinsjahres, das offiziell am 1. Juli beginnt, und nunmehr schon zum zweiten Mal in der noch jungen Clubgeschichte unter dem Präsidium von Thomas Skipwith laufen wird.

Gut 20 Mitglieder zählt sein Verein, Tendenz steigend. «Es gibt weltweit mehr als 30 000 Clubs wie unseren», bestätigt Skipwith, «und immer mehr Menschen erkennen, wie wichtig es ist, dass man das, was man tut auch richtig präsentiert.» Das wusste auch der Gründer von «Toastmasters International», Ralph Smedley. Der Amerikaner hat 1924 die Non-Profit-Organisation zur Förderung der Kunst des öffentlichen Redens ins Leben gerufen, in der heute die meisten Rhetorikclubs der Welt Mitglieder sind. Unter ihnen auch der Rhetorik Club Mutschellen. «Smedley ist ein gutes Vorbild», lächelt Skipwith, «denn sein erster Versuch, die Organisation aufzubauen, ist gescheitert. Aber er ist dran geblieben, und im zweiten Anlauf hat es dann geklappt.»

Sein erster Schulvortrag war ein voller Reinfall

Auch Skipwith selbst kam nicht als fix fertiger Rhetoriker zur Welt. «Als Sohn eines Amerikaners und einer Schweizerin war ich oft in den Ferien in Amerika. Da waren wir einmal in einem Country Club zum Znacht eingeladen. Plötzlich dingelte da einer mit dem Löffel an sein Glas, stand auf und hielt ganz spontan eine Rede. Ich war tief beeindruckt.

Das wollte ich auch können.» Sein erster Vortrag, den er danach in der Schule halten musste, sei ein voller Reinfall geworden, erinnert sich Skipwith, aber er habe nicht aufgegeben. An der Uni St. Gallen wurde er zum Mitbegründer des Rhetorik Centers und nach dem Studium habe er als Unternehmensberater in Sachen Präsentation «so viel Übles gesehen, dass ich denen helfen wollte.»