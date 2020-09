Temporäre Maskenpflicht auf Schulareal: So gehen die Schüler damit um

Auf dem Pausenplatz der Schulanlage Ammannsmatt in Sins ist alles ruhig. Einzig drei Schülerinnen sitzen an einem Holztisch und lösen konzentriert ihre Aufgaben. Zwischendurch schleppt der Hauswart schwere Geräte über den Platz. Was beim Betrachten dieser Situation sofort auffällt: Alle Beteiligten tragen eine Maske.

Dass die Krankheit bei den Jugendlichen erkannt worden war, könnte laut Burren auch ein Zufallsbefund gewesen sein. Denn die Schulleitung habe schon vor dem Klassenlager verlangt, dass die Jugendlichen sich bei einer Erkältung testen lassen. «Als so viele positiv waren, sind wir erschrocken», erzählt Burren. «Doch wir sind froh, dass niemand starke Symptome hat.» Die meisten der positiv getesteten Schüler hätten über einen rauen Hals oder andere übliche Erkältungssymptome geklagt. Ab dem kommenden Montag dürften aber alle Klassen wieder vollständig am Unterricht teilnehmen.

Für Schüler sind die Masken kostenlos

Die zehntägige Quarantäne endet also am Montag, doch die Maskenpflicht bleibt noch zwei weitere Wochen. «In der letzten der insgesamt drei Wochen haben wir aber bereits Herbst­ferien», so Burren. Die Schutzmasken werden jeden Morgen kostenlos am Eingang zum Schulareal verteilt. Die Schulleiterin ist froh, dass die Schüler in dieser Situation so viel Verständnis zeigen: «Es tragen alle ihre Masken, auch wenn die Begeisterung nicht bei allen gross ist. Wir hatten auch nie das Problem, dass Eltern ihre kranken Kinder in die Schule geschickt haben.»