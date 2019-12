Team aus Berikon nimmt an der Drohnen-WM in China teil – Der Hauptgewinn: 125'000 Franken

Beim Drone Racing handelt es sich um eine Motorsportart, bei der die Teilnehmer mit unbemannten Drohnen gegeneinander fliegen. In Wettkämpfen treten mehrere Piloten gleichzeitig gegeneinander an und fliegen durch verschiedene Törchen, Hindernisse und am Schluss durchs Ziel, um die Bestzeit der Gegner zu schlagen. Auf den eingesetzten Drohnen befinden sich montierte Kameras, deren Videobild in Echtzeit direkt zu Videobrillen der Teilnehmer übertragen wird. Dadurch bekommt der Pilot eine Liveansicht aus der Drohne, die er über eine selbst konfigurierte Fernbedienung steuert. (sik)