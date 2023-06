Taxito Macht Buttwil bald Schluss mit digitalem Autostöpple? So steht es um den Taxito-Ausbau im Oberfreiamt Eigentlich möchte die Gemeinde Buttwil die Taxito-Haltestelle im Dorf behalten. Doch damit sich das lohnt, müssen auch andere Gemeinden das Angebot nach der Pilotphase weiterführen. Muri hat bereits entschieden. Zudem steht ein Ausbau in weiteren Oberfreiämter Gemeinden an.

Noch steht die Taxito-Haltestelle in Buttwil beim Gemeindehaus. Sollte das Angebot bestehen bleiben, wird sie an eine Strasse mit mehr Verkehr versetzt. Bild: Marc Ribolla

(19.7.2021)

Beim Autostöpplen den Daumen oder gar ein Kartonschild hochzuheben, ist out. Neu kann das – wie das meiste heutzutage – digital gelöst werden. Das Angebot dafür liefert Taxito. Das moderne Mitfahrsystem, das in den vergangenen Jahren in vielen Ecken der Schweiz installiert wurde, bietet dafür eine Infrastruktur.

Das Konzept ist einfach: Eine digitale Anzeigetafel blendet für die Vorbeifahrenden sichtbar den Namen der Ortschaft ein, die das Ziel der Reisenden oder des Reisenden sein soll. Übermittelt wird das zuvor per SMS. Besonders für kleine Gemeinden ist das eine Möglichkeit, Lücken im Liniennetz des öffentlichen Verkehrs zu schliessen. Beispielsweise für Buttwil.

«Unser Dorf ist etwas isoliert», gesteht Gemeinderat Jörg Haslimeier. «Die Bevölkerung muss sich für vieles nach Muri oder hin zum Seetal orientieren», ergänzt er. Mit dem Bus kommt man unter der Woche nur bis 20 Uhr von Muri direkt nach Buttwil, auf der Fahrt nach Fahrwangen oder Aesch ist drei bis fünf Mal umsteigen angesagt – am Wochenende ist's sogar noch prekärer. Deshalb ist Taxito eine gute Lösung für die Gemeinde. Doch nun steht dieses Angebot auf der Kippe.

Wie geht es nach der Pilotphase weiter?

Im Sommer 2021 wurden in Buttwil, Bettwil, Meisterschwanden und Fahrwangen Taxito-Standorte eingerichtet. Die Pilotphase wurde bis September 2023 angesetzt. Später im Jahr kam dann auch noch Muri dazu. Ebenfalls dabei sind die Luzerner Orte Mosen, Schongau, Aesch, Hitzkirch, Gelfingen und Hochdorf. Damit das System funktioniert, braucht es mehrere Beteiligte.

«Gäbe es nur Tafeln bei uns im Dorf, käme man zwar an den Hallwilersee, aber danach nicht mehr zurück. Es wäre ein One-Way-System», erklärt Haslimeier. Dass dieses Szenario im Herbst eintreten könnte, das befürchtet die Gemeinde Buttwil nun. Denn momentan müssen sich die Gemeinden im Umkreis entscheiden, wie es nach der Pilotphase weitergeht. Möchten sie Taxito weiterhin anbieten oder darauf verzichten?

Auf dieser Entscheidung von Muri und Co. basiert also auch die Zukunft des Mitfahrsystems in Buttwil. Wobei sich der Gemeinderat noch nicht sicher ist, ob er das Angebot auch alleine beibehalten würde. Denn vielleicht könnten sich Synergien mit dem Ausbau ergeben, der momentan im Oberfreiamt geplant ist.

Muri hat entschieden: Taxito bleibt

Nach den ersten Testläufen am Lindenberg schliessen sich nun auch die Gemeinden Abtwil, Auw, Dietwil, Merenschwand und Mühlau am Projekt an, wie diese kürzlich mitteilten. Vom 7. bis 9. Juni werden die ersten Points mit den entsprechenden Informationstafeln aufgestellt. Die Gemeinde Dietwil schrieb dazu: «die Stangen mit den Tafeln werden im Bereich der bestehenden Bushaltestellen an der Vorderdorfstrasse in Richtung Sins und Gisikon/Root gesetzt.»

«Vielleicht wäre es eine Überlegung wert, uns am Oberfreiamt zu orientieren. Für das müsste man aber eine neue Standortbestimmung durchführen», überlegt Haslimeier laut. Doch auch so sieht es bisher gut aus – zumindest was die Anbindung an Muri angeht. Dort hat der Gemeinderat am vergangenen Montag beschlossen, den Standort beizubehalten und diesen in Zukunft wahrscheinlich noch um einen weiteren zu ergänzen.

Im Frühling 2022 schloss sich auch die Gemeinde Muri dem Taxito-Ausbau an. Das Angebot darf hier auch nach Ablauf der Pilotphase bestehen bleiben. Bild: Melanie Burgener

(20.4.2022)

Nebst der Tafel an der Seetalstrasse soll eine an der Aarauerstrasse/Luzernerstrasse dazukommen und damit eine Verbindung nach Auw und somit Richtung Sins geschaffen werden. Zwar werde das Angebot noch etwas spärlich genützt, wie Vizegemeindepräsidentin Milly Stöckli sagt. «Doch die Zahlen steigen von Monat zu Monat», ergänzt sie. Zudem stecke das Projekt noch in den Kinderschuhen und brauche nach der Pilotphase noch mehr Zeit, in der Bevölkerung anzukommen.

Gute Neuigkeiten also für Buttwil. Dennoch weiss der Gemeinderat bereits jetzt: Sollte die Taxito-Tafel im Dorf eine Zukunft haben, muss sie versetzt werden. «Am jetzigen Standort beim Gemeindehaus fährt nur die Dorfbevölkerung vorbei. Sie soll an der Hauptachse installiert werden, damit die Chance auf eine Mitfahrgelegenheit steigt», erklärt Haslimeier. So erhoffe man sich, dass die Buttwilerinnen und Buttwiler künftig noch etwas mehr vom Angebot gebrauch machen.