Tarifvergleich Das Freiamt als Stromparadies der Schweiz: 14 der 50 günstigsten Gemeinden liegen in der Region Eine Analyse der Schweizer Stromtarifdaten für das Jahr 2021 zeigt, dass viele Freiämter Gemeinden in einer Beispielrechnung zu den Preiswertesten zählen. Dennoch gibt es hier auch grosse Unterschiede zwischen den Orten.

Die Unterschiede bei den Strompreisen sind teilweise gross.

Eine alltägliche Situation, wie sie viele kennen: Kurz vor dem Schlafengehen neigt sich der Akkuladestand des Smartphones gegen null. Der gewohnte Griff zum Ladegerät, den Stecker reinstöpseln und ab damit an die Steckdose.

Der Strom fliesst und lädt das Smartphone. Praktisch, aber nicht überall gleich teuer. Je nachdem, wo man im Freiamt wohnt, kostet der Strombezug deutlich mehr.

Die Unterschiede sind teilweise frappant und können je nach Preismodell und Gemeinde für den Kunden einige hundert Franken jährlich ausmachen. Eine freie Wahl des Stromanbieters gibt es für die privaten Endkunden (noch) nicht.

Die AZ hat die Tarifrohdaten des Jahres 2021 der Schweizer Verteilnetzbetreiber analysiert. Als Berechnungsgrundlage gilt eine 4-Zimmer-Wohnung mit einem Elektroherd und einem Elektroboiler. Der hypothetische Jahresverbrauch in dieser Kategorie H3 beträgt 4500 Kilowattstunden (kWh), aufgeteilt auf unterschiedliche Bezugsstunden.

Rottenschwil sticht alle anderen aus

Landesweit schneiden dabei viele Freiämter Gemeinden besonders gut ab. In den Top 50 der günstigsten Schweizer Gemeinden klassieren sich 14 aus dem Freiamt, also beinahe ein Drittel.

Pro Einwohner hat Rottenschwil im Schnitt 5 Quadratmeter Solarpanel.

In die Top Ten schafft es als Fünftplatzierte mit tiefen 11,9 Rappen pro Kilowattstunde Rottenschwil. Verantwortlich für die Stromversorgung ist dort die Elektra-Genossenschaft Rottenschwil-Werd. In der kleinen Gemeinde existieren überdurchschnittlich viele Fotovoltaikanlagen, zudem betreibt die Elektra selber eine Anlage auf dem Dach des Mehrzweckgebäudes. Alois Schumacher, Kassier der Elektra Rottenschwil, sagt:

«2020 stammten rund 10 Prozent des Strombezugs aus diesen Fotovoltaikanlagen. Pro Einwohner kommen wir auf etwa 5 Quadratmeter Solarpanel, was vergleichsweise viel ist.»

Zum günstigen Tarif für die Kunden trägt auch bei, dass die Rottenschwiler Genossenschaft die obligatorischen 2,3 Rp./kWh Bundesabgabe für die Förderung erneuerbare Energien (KEV) selbst trägt und nicht auf die Kunden abwälzt.

Gemäss Alois Schumacher ist die Elektra-Genossenschaft laut Statuten nicht gewinnorientiert. «Bei den Tarifen hängt zudem vieles von der Stromeinkaufspolitik ab, wo man Glück oder Pech haben kann. Aber wir haben genug Reserven, um auch einmal ein negatives Betriebsjahr zu überstehen.» Ausserdem würden die günstigen Stromtarife auch durch die Einnahmen aus dem Betrieb des UPC-Kabelnetzes quersubventioniert.

Grössere Versorger wie die AEW sind teurer

Ebenfalls zu den tiefpreisigen Ortschaften gehören Unterlunkhofen, Berikon, Aristau, Oberlunkhofen, Sins, Niederwil, Zufikon, Merenschwand, Arni, Islisberg, Abtwil, Oberrüti und Büttikon mit Kosten zwischen 13,7 und 15,3 Rappen/kWh. Ihr Merkmal: Sie besitzen alle einen eigenen Versorgungsbetrieb.

Die kleinen genossenschaftlich organisierten Versorger können den Strom zu insgesamt niedrigeren Kosten liefern. Grössere Versorger wie die AEW Energie AG, die EFA Energie Freiamt AG oder die IB Wohlen AG können dort nicht mithalten.

Es ist drum nicht erstaunlich, dass die teuersten Freiämter Gemeinden alle ihren Strom von einem der drei erwähnten Unternehmen beziehen. In der Preisspanne zwischen 18,2 und 19 Rappen.

Villmerger Strom ist der teuerste des Freiamts

Am teuersten ist jedoch im Berechnungsbeispiel die Gemeinde Villmergen. Ein Villmerger berappt mit 19,1 Rappen pro kWh für den Strom massiv mehr als ein Rottenschwiler. Statt nur 535 Franken pro Jahr schlägt seine Rechnung für den gleichen Bezug der 4500 kWh mit 859 Franken zu Buche. Eine Differenz von über 320 Franken.

Weshalb ziert Villmergen das Ende der Freiämter Tabelle? Martin Hössli, Geschäftsführer der Gemeindewerke Villmergen, erklärt die Hintergründe:

«Solche reinen Zahlenvergleiche sind immer mit Vorsicht zu geniessen. Bei den reinen Energiekosten sind wir dieses Jahr zum Beispiel etwas billiger geworden.»

Hössli spricht die Zusammensetzung des Strompreises an, der sich aus vier Komponenten ergibt (siehe unten). Über alles gerechnet sei der Preis in Villmergen von 19,5 Rappen im Vorjahr nun auf die erwähnten 19,1 Rappen gesunken. Aargauweit steht die Gemeinde damit im oberen Mittelfeld.

Ein Kostenfaktor seien die jährlichen Investitionen. «Wir investieren im Jahr rund 2 Mio. Franken in unser Netz. Dies zahlt sich am Ende auch für den Kunden aus. Wir schauen und planen voraus, gerade, was die zukünftige Netzkapazität im Bereich der Elektromobilität betrifft», sagt Hössli. Die Gemeindewerke böten zum Beispiel ihr Ökostrom-Produkt heuer 35 Prozent günstiger an als noch 2020, betont er.

Über Strompreise wie der schweizweite Spitzenreiter werden sich die Villmerger aber wohl nie freuen können. Unschlagbar günstig ist der Strom nach wie vor in der Walliser Berggemeinde Zwischbergen. Im Rechnungssbeispiel beträgt der Preis 8,6 Rp./kWh. Zwischbergen profitiert vom nahen Stausee, dessen Nutzungsrechte an den Stromproduzenten übertragen wurden. Dieser beliefert im Gegenzug die Gemeinde fast gratis mit Energie.