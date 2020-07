Tapfere «Gallier» aus Wohlen: die Waldspieltage mit Asterix und Obelix

Die Kinder erwartet keine gute Nachricht, als sie an der Hütte am Wohler Fröschenteich ankommen: «Miraculix ist verschwunden», ruft Falballa (Lena Hildenbrand), «die Römer haben ihn entführt.» Es gibt sogar einen Erpresserbrief an die Gallier. «Wie kann unser Druide nur befreit werden», fragen sich alle aufgeregt.

Glücklicherweise kann Obelix (Gian Wiegner) weiterhelfen, er hat das Rezept für den legendären Zaubertrank, der Bärenkräfte verleiht. So gestärkt könnten die Gallier ihren Druiden aus der Gewalt der Römer befreien. Alle sind begeistert. Doch damit der Trank gebraut werden kann, müssen die 24 Kinder einige Aufgaben lösen.

Eigentlich schon während Frühlingsferien geplant

«Die Waldspieltage sind für Kinder von der ersten bis zur fünften Klasse. Eigentlich sollten sie schon in den Frühjahrsferien stattfinden», erzählt Zivi Simon Sieroka beim Besuch der AZ. «Doch dann mussten sie wegen der Coronakrise verschoben werden.» Damals hatten sich 54 Kinder angemeldet, jetzt in den Sommerferien seien es 24, die als Gallier ihren Spass haben.

Am Mittwoch sei der erste Spieltag gewesen, da galt es sich kennen zu lernen, Gruppen wurden gebildet und lustige Spiele gespielt. Obelix zeigte, wie Specksteine geschliffen werden und Asterix (Valentin Geissmann) hatte einen Sportwettkampf vorbereitet. Für den Abschluss am Freitag waren Festspiele geplant.