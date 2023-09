Tägerig Zwei von drei Haltestellen vorübergehend geschlossen: Wer mit dem Bus fahren will, muss zuerst bis ans Dorfende Ab dem 11. September werden die Bushaltestellen Dorfzentrum und Weidhof in Tägerig für vier Monate nicht bedient. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten an der Niederwilerstrasse. Die Situation ist nicht optimal, es ist aber die beste Lösung.

Wer in Tägerig den Bus benutzten will, muss ab dem 11. September bis ans Ende des Dorfes laufen. Zwei von drei Bushaltestellen werden für vier Monate gestrichen. Grund dafür sind Sanierungen der Wasserleitungen bei der Niederwilerstrasse im Abschnitt Häggligerstrasse bis Schulweg. Einzig bei der Haltestelle Grüt am nördlichen Dorfende kann man noch ein- und aussteigen.

Dorfbewohnerinnen und -bewohner, die am anderen Ende des Dorfes wohnen, müssen einen weiteren Weg zurücklegen, wenn sie den öffentlichen Verkehr nutzen wollen. Laut Google Maps sind es von der Haltestelle Dorfzentrum 6 Gehminuten und von der Haltestelle Weidhof sogar 17. Als Alternative wird den Betroffenen ein Veloparkplatz bei der Garage PTS in der Nähe der Haltestelle zur Verfügung gestellt.

Auf die Änderung ist bisher eine einzige Rückmeldung eingetroffen. Die Lehrtochter des Reitstalls Weidhof, welche die Bushaltestelle Weidhof regelmässig benutzt, hat durch die neue Situation einen längeren Arbeitsweg. «Sie hat gefragt, ob es anders geplant werden kann», sagt Stephane Huguenin. Er ist der Leiter des Bauprojektes der Firma Meiler, Huguenin in Spreitenbach. Da es keine Möglichkeit auf eine Änderung gab, wird sie ab nächster Woche auf das Velo ausweichen.

Baustelle, Bus und Verkehr wäre für Fussgänger zu gefährlich

Wenn Haltestellen durch Bauarbeiten behindert werden, wird die Situation in jedem Fall sorgfältig geprüft. «Wir beziehen auch die Leute von PostAuto mit ein», erklärt Huguenin. Entschieden werde dann verhältnismässig, unter Berücksichtigung der Fussgängersicherheit und der Bauzeiten.

Direkt neben dem sanierungsfälligen Abschnitt befindet sich die Primarschule und der Kindergarten von Tägerig. Folglich sind die Fussgängerinnen und Fussgänger in diesem Bereich häufig kleine Kinder. Huguenin erklärt: «Bei einer Baustelle, zusätzlichem Durchgangsverkehr und dem Bus wäre es für Menschen zu Fuss zu gefährlich. Wir haben uns deshalb dazu entschieden, die Passage zu sperren.»

Und die Sperrung hat einen weiteren positiven Nebeneffekt: die Bauarbeiten können schneller erfolgen, da auch diese nicht durch den Verkehr behindert werden. Für ältere Leute, die nicht mehr so mobil sind, ist die Situation allerdings unbefriedigend – eine Lösung gibt es nicht.

Bauarbeiten dauern maximal bis Januar 2024

Über Tägerig führt einzig die Buslinie 332. Das PostAuto kommt jeweils von Bremgarten oder Baden. Anstatt durch den Dorfkern Tägerig zu fahren, wendet das Fahrzeug ab Montag über die Winkelacker- und Industriestrasse. «Es wird ein temporäres Einbahn-Regime im Gegenuhrzeigersinn implementiert», heisst es auf der Website der Gemeinde. Zusätzlich wird darauf hingewiesen, keine Fahrzeuge auf dieser Route zu parkieren.

Voraussichtlich dauern die Bauarbeiten bis Mitte Januar 2024. Huguenin kann sich aber gut vorstellen, dass die Strasse bereits früher wieder befahrbar ist: «Wenn das Wetter schön bleibt, sind wir schneller fertig.» Die Hoffnung auf eine schnelle Inbetriebnahme der beiden Haltestellen besteht also – erstmals müssen sich die Tägerigerinnen und Tägeriger aber wohl oder übel mit einer einzigen Bushaltestelle im Dorf abgeben.