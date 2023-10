Tägerig Sechzehn Einwendungen: Niemand will den Baustellen- und Mehrverkehr von 88 Wohnungen in seinem Quartier Auf der letzten grossen Baulandreserve in Tägerig sollen zwanzig Ein- und Mehrfamilienhäuser entstehen. Zuvor muss die Erschliessung geregelt sein. Der erste Gestaltungsplan musste überarbeitet werden. Im August dachte der Gemeinderat, er könnte die Gemüter mit dem neuen Plan beruhigen. Sechzehn Einwendungen zeigen aber, dass dem nicht so ist.

Sechzehn Einwendungen gegen eine Erschliessungsstrasse, das sind viele. Dabei geht es eigentlich «nur» um ein Quartier im 1520-Seelen-Dorf Tägerig. Doch es geht auch um bis zu 88 neue Wohneinheiten in zwanzig Ein- und Mehrfamilienhäusern. Diese sollen auf der letzten grossen Baulandreserve des Ortes gebaut werden. So soll ein Teil des Landes zwischen Gheid-, Mellinger- und Wohlenschwilerstrasse, auf dem vor kurzem noch Mais und Gras wuchsen, zum neuen Quartier Floss- und Stockacher werden.

In diesem Gebiet in Tägerig wäre die Überbauung Floss-Stockächer geplant. Gegen den neuen Gestaltungsplan liegen sechzehn Einwendungen vor. Bild: Severin Bigler (2.6.2021)

Seit 2012 sucht die Gemeinde eine Lösung dafür. Zwei Jahre zuvor war das Gebiet im Zuge der Revision der Nutzungsplanung eingezont und mit einer Gestaltungsplanpflicht belegt worden. 2019 legte die Gemeinde einen Gestaltungs- und Erschliessungsplan vor. Doch eine Planbeschwerde der Anwohnenden wurde 2021 vom Kanton gutgeheissen. So musste der Gemeinderat nochmals über die Bücher.

Zwölf Einwendungen kommen vom Grütweg

Im vergangenen August hat der Gemeinderat nun einen überarbeiteten Gestaltungsplan vorgelegt, der das Problem lösen soll. Womit er nicht gerechnet hat: Sechzehn Einwendungen, mit denen sich Anwohnende gegen diesen Plan wehren.

Dabei geht es vor allem um den Baustellen- und Mehrverkehr. Wie im «Reussbote» zu lesen war, kommen zwölf Einwendungen von Betroffenen am Grütweg, zwei von Anwohnenden des Gheidwegs. Denn es sind happige Zahlen: Beim ersten Gestaltungsplan rechneten die Planer mit bis zu 500 Fahrten, mit denen die Anstösser des Grütweges nach Abschluss der Bauarbeiten auf ihrer Quartierstrasse hätten rechnen müssen.

Die Anzahl Fahrten bleibt gleich. Doch im aktuellen Gestaltungsplan soll das Problem durch eine neue Erschliessungsstrasse gelöst werden. Sie soll das neue Quartier Floss- und Stockacher zur südlich gelegenen Wohlenschwilerstrasse hin erschliessen. Im Norden soll die Zufahrt von der Mellingerstrasse über die Gheidstrasse erfolgen. Damit sollen ein direkter Anschluss an die Kantonsstrasse geschaffen und der Grütweg entlastet werden.

Grütweg soll trotzdem geöffnet werden

Also genau das, was sich die Anwohnenden des Grütwegs gewünscht haben. Was ihnen sauer aufstösst, ist, dass ihre Quartierstrasse dennoch nicht mehr in einer Sackgasse mit Fussweg Richtung neues Quartier enden soll. Gemeindeschreiber Rolf Meier sagt gegenüber dem «Reussbote», der Gemeinderat wolle auf keinen Fall Sackgassen mit Wendeplätzen. «Nicht bei der neuen Quartierstrasse und auch nicht beim bestehenden Grütweg.»

Auf Nachfrage der AZ schreibt Meier, dass diese Öffnung des Grütwegs das Hauptproblem sei, das moniert werde. Doch die Anwohnenden hätten einen Plan B: Falls der Grütweg dennoch geöffnet würde, solle er zumindest so beschildert werden, dass er nicht mit Mehrverkehr belastet werde. Ausserdem fordern Anwohnende ein Durchgangsverbot für den Bauverkehr auf dem Grütweg und ein Einbahnsystem auf der Gheidstrasse.

Der «Reussbote» zitiert Meier mit einem Anflug von Hoffnung: «Hier haben wir zumindest eine Diskussionsgrundlage.» Ob das Geschäft wie geplant an der nächsten Gmeind vorgelegt werden kann, ist jedoch unsicher.