Tägerig Nach elf Jahren ist eine Einigung in Sicht: Eine neue Strasse soll den Weg frei machen für 88 neue Wohnungen Die Erschliessung der letzten grossen Baulandreserve in Tägerig ist mittlerweile zum Politikum geworden. Nun zeichnet sich eine Einigung ab, der Gemeinderat legt den überarbeiteten Gestaltungsplan Floss- und Stockacher neu auf.

20 Ein- und Mehrfamilienhäuser mit bis zu 88 Wohneinheiten sind im Gebiet Floss-und Stockacher im beschaulichen Tägerig geplant. Damit schliesst die 1520 Seelen zählende Gemeinde im Reusstal ihre letzte Baulandreserve. Seit dem Jahr 2012 ringt die Gemeinde um eine Lösung. Zwei Jahre zuvor wurde im Zuge der Revision der Nutzungsplanung das Gebiet eingezont und mit einer Gestaltungsplanpflicht belegt. 2019 legte die Gemeinde einen Gestaltungs- und Erschliessungsplan vor.

Dagegen legten die Anwohnenden 2021 eine Planbeschwerde beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt ein. Ihre Bedenken äusserten sie bereits im Mitwirkungsverfahren, sie flossen jedoch nicht in den Gestaltungsplan ein. Das zuständige Departement hiess die Beschwerde im Frühling 2021 gut.

Eine zusätzliche Erschliessungsstrasse soll das Problem lösen: In der Mitte des Bildes sieht man die Gheidstrasse, auf der die kantonale Veloroute 530 verläuft. Bild: Severin Bigler

Stein des Anstosses ist die Erschliessung der neuen Überbauung. Diese soll über die 450 Meter lange Quartierstrasse erfolgen. Vorgesehen war, dass sie von 5 auf 7 Meter verbreitert wird. Dieses Vorhaben stiess bei den Anwohnenden auf Widerstand. Laut Planer sollten die Anstösser des Grütweges nach Abschluss der Bauarbeiten nämlich mit täglich bis zu 500 Fahrten auf ihrer einst beschaulichen Quartierstrasse rechnen. Sie forderten stattdessen, dass die künftige Zufahrt über den Gheidweg erfolgen soll.

Eine Erschliessungsstrasse soll das Problem lösen

Nun liegt der überarbeitete Gestaltungsplan vor, der eine neue Erschliessungsstrasse vorsieht, die das Problem lösen soll. Diese neue Quartierstrasse wird das Gebiet zur südlich gelegenen Wohlenschwilerstrasse hin erschliessen.

Im Norden soll die die Zufahrt via Gheidstrasse mit der Mellingerstrasse erfolgen. Damit gewährt man einen direkten Anschluss an die Kantonsstrasse und entlastet damit den Grütweg. Das Planerbüro Faes und Porta hält in seinem Bericht fest, dass die Erschliessung ins Quartier Floss- und Stockacher in erster Linie über die Wohlenschwiler- und Mellingerstrasse erfolgen soll.

Auf der Gheidstrasse verläuft auch die kantonale Radroute, die Tägerig mit Mellingen verbindet. Um den Velofahrenden optimale Bedingungen zu ermöglichen, soll die Veloroute künftig durch das neue Baugebiet verlaufen. Und zwar durch den Gheidweg in die Mellingerstrasse.

Wie der «Reussbote» schreibt, stosse der neue überarbeitete Gestaltungsplan auf wenig Gegenliebe bei den Anwohnerinnen und Anwohnern der Gheidstrasse. Sie stören sich daran, dass die Erschliessung des Baugebietes über ihre Quartierstrasse führen wird.