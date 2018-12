Im Gemeinschaftsbereich im vierten Stock des Seniorenzentrums Bärenmatt in Bremgarten steht ein weihnachtlich dekorierter Tisch. Einen grossen Teil der Dekorationen hat die pensionierte Schneiderin Sylvia Bachmann selber genäht oder gestrickt. «Das mache ich schüli gern», erzählt die 85-Jährige und strahlt dabei über beide Ohren. Wenn es in der Bärenmatt um Dekoration geht, ist Bachmann die erste Anlaufstelle. Gleich nach ihrer Ankunft im Seniorenzentrum begann sie, tatkräftig dabei zu helfen, das Haus zu verschönern. «Einfädeln kann ich zwar nicht mehr so gut», lacht Bachmann.

Vor zwei Wochen war sie zudem drei Tage lang am Christchindli-Märt und half, die selbst gemachten Waren der Senioren, darunter auch ihre eigenen, zu verkaufen. Im Vorjahr arbeitete sie dort sogar vier Tage lang. «Das mache ich sehr gerne. Leider hatte es dieses Jahr nicht so viele Leute.» Man merkt: Sylvia Bachmann gefallen die Weihnachtszeit und das zugehörige Feiern. «Ja, das habe ich immer gerne gehabt», bestätigt sie. In den letzten Jahren würden die Feierlichkeiten aber manchmal von düsteren Gedanken überschattet. «Ich wundere mich halt, wie lange ich noch feiern kann oder ob das wohl meine letzte Weihnacht ist.»

Eisenbahn aus Blechdosen

Als Bachmann und ihr Bruder noch Kinder waren, durften sie beim Dekorieren des Tannenbaumes nicht helfen. «Das machte die Mutter.» Der Vater war im Dienst, durfte aber zu Weihnachten nach Hause kommen. «Wir feierten nur zu viert, nachher musste der Vater schon wieder gehen», erzählt die Seniorin. Wenn das Christkindli kam, wurden die beiden Kinder in der Küche eingesperrt. «In Erinnerung bleibt mir einfach, wie mein Bruder und ich einmal ganz lange in der Küche warten mussten. Mein Vater hatte im Dienst in jeder freien Minute eine Eisenbahn aus Blechdosen für uns Kinder gebastelt, aber sie wollte daheim einfach nicht anspringen.» Die Rentnerin lacht. «Er jammerte, dass sie im Militär doch noch gelaufen sei.»

Geschenke gab es damals kaum. «Wir hatten fast kein Geld», erklärt Bachmann. «In der Kaserne durften wir Kakao und Suppe abholen, und zu Weihnachten bekam jedes Kind ein Pack mit Kleidern.» Doch einmal gab es ein grosses Geschenk: «Ich bekam ein Porzellan-Bäbi von meiner Tante. Sie sagte mir, ich solle gut auf es aufpassen», erinnert sie sich. «Mein Bruder war aber so wütend, weil ich etwas Grosses bekommen hatte, dass er es auf den Boden warf und es zerbrach. Heute kann ich das schon verstehen, aber damals war ich sehr traurig», sagt sie und schmunzelt.

Lieblingsguetzli: Chräbeli

Guetzli backen oder andere Weihnachtstraditionen gab es keine, als die Seniorin aufwuchs. Ihre Mutter starb früh und der zweiten Frau ihres Vaters half Bachmann beim Kochen, Putzen und Einkaufen. So blieb keine Zeit für solche Dinge. Selber hat die 85-Jährige eine Tochter und drei Söhne, sechs Enkel und bereits zwei Urenkel. «Mit ihnen allen habe ich sehr sehr viel geguetzlet», erzählt sie mit strahlenden Augen. Auf die Frage, welches ihr Lieblingsguetzli sei, antwortet sie blitzschnell: «Chräbeli. Chräbeli und Zimtsterne.»

Den Weihnachtsbaum schmückte sie mit Engelswolle. «Das kann man über die Äste legen, dann sieht es aus wie Schnee», erklärt die Rentnerin. Das gibt es im Seniorenzentrum zwar nicht, dafür macht Sylvia Bachmann allen Bewohnern mit ihren selbst genähten Figuren, wie Engel und Pinguine, eine Freude.