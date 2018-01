Die Swisscom baut in Wohlen ein Ultrabreitbandnetz ein. Ein Grossteil der Einwohnerinnen und Einwohner erhält damit Zugang zum modernsten Netz der Schweiz. Bereits im April beginnt der Ausbau der neusten Glasfasertechnologien «Fibre to the Street» (FTTS) und «Fibre to the Building» (FTTB).