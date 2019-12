SVP-Referendum über Budget 2020 gefährdet Rüssknaller-Ball im Casino

«Hier ist Fasnacht noch Fasnacht», steht auf der Startseite der neu gestalteten Website des Bremgarter Rüssknaller-Balls. «Traditionell, mit Tanzmusik, genügend Sitzplätzen und aufwendig gestalteten Masken.» Ein Fasnachtsball, wie es ihn sonst nicht gebe, sagt Adrian Belser, der gemeinsam mit anderen ehemaligen Mitgliedern der Guggenmusik Sädelgeischter die Organisation des Events übernommen hat, jetzt aber ein trauriges Szenario befürchtet: Die Absage des Maskenballs, der am 22. Februar 2020 im Bremgarter Casino zum 14. Mal stattfinden würde.

Organisatoren müssten Stadt 6000 Franken zahlen

Grund dafür ist das von der SVP ergriffene Referendum gegen das Budget 2020 in Bremgarten und damit der Versuch, die geplante Steuererhöhung von 94 auf 97 Prozent zu verhindern. Gelingt es der Partei und ihren Mitstreitern bis am 16. Januar rund 790 Unterschriften zu sammeln, kommt es am 8. März zur Volksabstimmung.

Das Problem für die Fasnächtler: Bis sicher zu diesem Zeitpunkt wäre die Stadt ohne ordentliches Budget und dürfte nur gebundene sowie notwendige Ausgaben tätigen. Im Klartext: Den Vereinen bis dahin die Mietgebühren zu erlassen, liegt nicht drin. Die Organisatoren des Rüssknaller-Balls müssten für die Mietkosten des Bremgarter Casinos selber aufkommen. «Da wir für die aufwendige Dekoration des Saals mit Auf- und Abbau rund zwei Wochen benötigen, müssten wir der Stadt über 6000 Franken Miete zahlen», sagt Adrian Belser weiter. «Stand heute wissen wir noch nicht, wie wir die finanzielle Situation stämmen sollen. Die Durchführung ist zur Zeit ein grosses finanzielles Risiko.»

Das OK des Rüssknaller-Balls hofft aber, dass es gar nicht soweit kommt und klärt via Facebook über die möglichen Folgen des Referendums auf. Im Beitrag vom 23. Dezember schreiben die Organisatoren, dass es unfassbar sei, dass eine traditionsbewusste Partei wie die SVP mit ihrem Referendum Traditionen gefährde. Nebst den Fasnächtlern ist auch der Neujahrsapéro betroffen, der vom Handwerker- und Gewerbeverein Bremgarten organisiert wird. Für die fälligen Mietkosten des Gemeindesaals im Ortsteil Hermetschwil-Staffeln kommt jetzt aber die Ortsbürgergemeinde auf.

Bereits in der AZ vom 24. Dezember drückte der Präsident der SVP Bremgarten, Claudio Müller, sein Bedauern aus, dass man mit dem Referendum das Budget blockiere. Doch er findet es falsch, dass die SVP jetzt als Bremser, Verhinderer und Buhmann hingestellt wird. Man kann den Unmut von Müller nachvollziehen. Denn mit dem 12. Dezember war in Bremgarten die Gemeindeversammlung spät angesetzt.

Wäre die Versammlung drei Wochen früher gewesen, würde bereits feststehen, ob die gesammelten Unterschriften für eine Referendumsabstimmung ausreichen. Zudem hätte die Abstimmung über das Budget 2020 dann bereits am 9. Februar angesetzt werden können.

Auch andere Aargauer Gemeinden starten ohne ordentliches Budget ins neue Jahr. Etwa Wohlen, Birmenstorf und Tägerig. In Tägerig wurde deswegen der Neujahrsapéro abgesagt. Dieser gesellige Anlass zu Jahresbeginn fällt auch in Birmenstorf aus. Zusätzlich strich die Gemeinde den vorgesehenen Beitrag für die Grossratspräsidentin-Feier zu Ehren von CVP-Grossrätin Edith Saner.