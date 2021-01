Suchtberaterin Tanya Mezzera: «Konsum ist eine Stressbewältigungsstrategie»

«Jeder Mensch reagiert anders auf eine Krise», sagt Tanya Mezzera. Die Bereichsleiterin der Standorte Wohlen und Lenzburg der Suchtberatung ags stellt fest, dass als Folge der Coronapandemie auch die Suchtproblematik zunimmt. Über das ganze letzte Jahr hinweg rechnet Mezzera mit 10 Prozent mehr Neuanmeldungen.

Dass Menschen in diesen widrigen Zeiten vermehrt zu Alkohol, Cannabis und anderen Suchtmitteln greifen, ist für die Expertin für Suchtfragen nachvollziehbar. «Wir alle befinden uns derzeit in einem kritischen Lebens­ereignis. Der Konsum kann da eine mögliche Stressbewältigungsstrategie sein», sagt sie. «Kurzfristig funktioniert diese sogar.» So wirke etwa Alkohol, die Droge Nummer eins in der Schweiz, in Massen entspannend und gar leicht anti­depressiv. Längerfristig handle es sich aber um eine missglückte Lösungs­strategie, die sich zu einer veritablen Krise auswachsen könne.

Es sei aber nicht nur Frustration, die sich breitmache. Auch reale Ängste wie Existenzängste oder Sorgen um die Gesundheit könnten zu einem vermehrten Konsum führen.

Auch Porno- und Kaufsucht haben in der Pandemie zugenommen

Nebst dem Alkoholkonsum haben dabei auch die Kaufsucht, insbesondere durch Onlineshopping, und die Pornosucht zugenommen, wie Mezzera bestätigt. Ob der gelegentliche Konsum sich zu einer Sucht entwickle, hänge stark von der Persönlichkeit der Betroffenen sowie deren Lebensumständen ab.

«Man geht davon aus, dass sich 80 Prozent der Suchtbetroffenen keine Hilfe suchen», sagt die Fachfrau. Sei dies aufgrund von Schamgefühlen oder aber, weil die Sucht gar nicht als solche wahrgenommen werde. Rund ein Drittel der Klienten seien denn auch Angehörige von Suchtbetroffenen, die sich an die Suchtberatung wenden.