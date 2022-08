Stromversorgung Bundesrat hat entschieden: Hochspannungsleitung im Reusstal kommt nicht unter den Boden Die Hochspannungsleitung zwischen Niederwil und Obfelden muss ersetzt werden. Dafür soll eine neue Freileitung gebaut werden, die nur auf vier Kilometern bei Jonen unter Boden kommt. 77 Gemeinden, Organisationen und Private wehrten sich und forderten, dass die Leitung komplett oder teilweise unter Boden kommt. Jetzt sagt der Bundesrat: Nein.

Die Starkstromleitung über den Dächern Niederwils wird zwar ersetzt, aber nicht unter Boden verlegt. Das hat der Bundesrat jetzt entschieden. Alex Spichale (13.11.2019)

Das Wichtigste vorweg: Die neue Hochspannungsleitung, die zwischen Niederwil und Obfelden das Reusstal durchqueren wird, kommt nicht unter Boden. Das forderten Kantone, Gemeinden, Organisationen und Private. Nur die knapp vier Kilometer beim Schutzgebiet nahe Jonen werden verkabelt, also in den Boden verlegt. Überall sonst sagt der Bundesrat schlicht: Nein. In einer Mitteilung erklärt er, wieso es nicht anders geht.

Dabei ist die konkrete Diskussion sechs Jahre alt. Das Thema selbst aber schon viel älter. Auslöser ist, dass die Stromversorgung im Raum Aargau, Zürich und Innerschweiz verbessert und langfristig gesichert werden soll. Dazu plant Swissgrid eine Verstärkung der Übertragungsleitung zwischen Beznau (AG) und Mettlen (LU). Teil dieses Leitungsbauvorhabens ist auch der Ersatz des bestehenden 220-kV-Leitungsabschnitts zwischen Niederwil und Obfelden durch eine 380-kV-Leitung.

77 Stellungnahmen forderten vor allem eine Erdverkabelung

Ende August 2016 hatte der Bundesrat das Planungsgebiet für diese Leitung bezeichnet. Swissgrid erarbeitete mögliche Korridorvarianten. Eine Begleitgruppe mit Experten der verschiedenen betroffenen Fachbereiche des Bundes, der Kantone, der Umweltverbände und Swissgrid hat dann die vorgeschlagenen Planungskorridore mit fünf Varianten der Übertragungstechnologie (Kabel, Freileitung) im Detail geprüft.

Sie favorisierte eine Freileitung, die nur auf knapp vier Kilometern zwischen Besenbüren und Jonen als Erdverkabelung geführt wird. Letzteres, weil der dortige Abschnitt der Reussebene im Schweizer Inventar der Landschaften und Naturdenkmäler aufgeführt ist und geschützt werden muss.

Dazu wurden zwischen Dezember 2019 und Mai 2020 eine Anhörung der Kantone Aargau und Zürich sowie ein öffentliches Mitwirkungsverfahren durchgeführt. Insgesamt gingen 77 Stellungnahmen von Kantonen, Gemeinden, Organisationen und Privaten ein. Vor allem, dass es wieder eine Freileitung geben soll, wurde heftig kritisiert.

Der Bundesrat hält jedoch an der Variante fest. In einer Mitteilung schreibt er: «Diverse Anträge aus der Anhörung für Korrekturen am Planungskorridor wurden weitgehend berücksichtigt. Der Hauptforderung aus der Anhörung, die ganze Leitung zu verkabeln oder zumindest im Bereich der Siedlungsgebiete, kann aufgrund der gesamtheitlichen Interessenabwägung jedoch nicht entsprochen werden.»

Festgelegte Variante bringe «am wenigsten Nachteile»

Die Beurteilung zeige, dass die nun festgesetzte Variante «am wenigsten Nachteile bringt und sich aus Sicht von Raumplanung und Landschaftsschutz am besten eignet». Im Bereich der Wohngebiete ermögliche der Korridor «eine Leitungsführung mit ausreichend Abstand, sodass die Siedlungsgebiete durch den Rückbau der bestehenden Leitung deutlich entlastet und aufgewertet werden», heisst es weiter.

Der Bundesrat erklärt: «Eine Verkabelung der ganzen Leitung oder überall im Bereich der Siedlungsgebiete ist auch aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen nicht möglich.» Vor allem eine Verkabelung durchs Waldgebiet sei wegen des gesetzlichen Waldschutzes nicht möglich: «Die dafür nötigen Rodungen, die enormen Eingriffe in den Boden und die damit verbundenen Umweltbelastungen wären unverhältnismässig.»

Die Diskussion ist vorbei, Swissgrid arbeitet das Bauprojekt aus

Eine Erdverkabelung nur im Bereich der Siedlungsgebiete Niederwil–Fischbach-Göslikon würde zwar die Anliegen der betroffenen Anwohnenden berücksichtigen und der lokalen Naherholung dienen. Dadurch käme aber die geschützte Reusslandschaft zu kurz.

Eine Kombination von mehreren Frei- und Kabelleitungsabschnitten hintereinander musste aus technischen Gründen ebenfalls verworfen werden. «Zudem würde eine solche Leitungsführung kaum Vorteile für den Umwelt- und Landschaftsschutz bringen, vor allem, weil dadurch zusätzliche Übergangsbauwerke mit grossem Raumbedarf und erheblichen landschaftlichen Auswirkungen notwendig wären», so der Bundesrat.

Swissgrid kann nun das Bauprojekt ausarbeiten. Darin werden unter anderem die konkrete Leitungsführung und die Standorte der Übergangsbauwerke für den Kabelabschnitt festgelegt. Gebaut werden könne aber erst, wenn die Baubewilligung rechtskräftig sei.