Ein defekter Spannungswandler beim Transformator im Unterwerk in Wohlen hatte Folgen. Wie die AEW Energie AG am Donnerstag mitteilt, kam es in der Gemeinde zu einem 10-minütigen Stromunterbruch.

Um 00:32 Uhr gingen in Wohlen die Lichter aus, ab 00:40 hätten erste AEW-Kunden wieder Strom gehabt, ab 00:42 konnte die ganze Gemeinde wieder bedient werden.

Die Reparaturarbeiten am Spannungswandler seien im Gange. (jk)