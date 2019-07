Vom 13. Mai bis 8. Juni war nichts mit Schwimmen in der Badi Wohlen. Wegen elektrischen Kriechströmen im Wasser musste sie geschlossen werden, bis die Ursache gefunden und behoben worden war (die AZ berichtete).

Am 5. Juni hat die Einwohnerratsfraktion SVP-Anglikon dem Gemeinderat kritische Fragen zum Vorfall gestellt. Jetzt liegt die Antwort vor.

Eröffnet worden ist die neu sanierte Badi am 7. Juli 2018. Damals, so hält der Gemeinderat in seiner Antwort auf den SVP-Vorstoss fest, sei der erforderliche Sicherheitsnachweis Elektroinstallation (SiNa) vorgelegen, eine Mängelliste habe es keine gegeben.

Es stimme jedoch, fährt der Gemeinderat fort, dass die Bauherrschaft bereits am 6. August 2018 aufgrund von Rückmeldungen von Badigästen von Stromspannungen gewusst habe.

Nötige Massnahmen wurden zum Teil verschoben

Die nötigen Massnahmen, schreibt der Gemeinderat in seiner Antwort auf den SVP-Vorstoss weiter, seien unverzüglich eingeleitet worden. So habe die Firma Electrosuisse am 17. August 2018 eine Inspektion durchgeführt und einen Mängelbericht erstellt. In diesem Bericht sei die Rede von einer Störung des Potentials im Sprungbecken gewesen. Diese sei aber nur beim Betrieb der Filterpumpen aufgetreten.

Die erforderlichen Massnahmen seien in der Folge nur zum Teil sofort umgesetzt, andere auf einen Zeitpunkt nach der Badisaison verschoben worden: „Leider“, hält der Gemeinderat fest, „wurde dabei jedoch dem Umstand, dass die notwendigen Messungen nur während des Badibetriebs möglich sind, zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Deshalb mussten die Massnahmen in der Folge auf April 2019 verschoben werden.“

Gemeinderat Wohlen gesteht Fehler bei Badi-Sanierung ein: