Strompreise Wohlen hat Glück: Der Strompreis steigt hier «nur» um 34 Prozent – das ist momentan Freiämter Rekord Am Donnerstag gab die Wohler Energieversorgerin ibw bekannt, dass ihre Strompreise 2023 «nur» um 34 Prozent ansteigen. Geschäftsleitungsvorsitzender Peter Lehmann sagt, wieso das so ist, und warum die Stromkrise auch einen positiven Aspekt hat.

Die Wohler Energielieferantin ibw muss die Preise zwar auch erhöhen, aber bei weitem nicht so hoch, wie andere Stromlieferanten. zvg/Felix Wey

Würde ein Stromlieferant in einem normalen Jahr sagen, seine Preise werden 34 Prozent teurer, würden sich die Verbrauchenden lauthals beschweren. Schreibt die ibw, die Wohler Stromlieferantin, jetzt in ihrer Medienmitteilung aber dasselbe, dann atmen alle erleichtert auf. Das liegt daran, dass die ibw mit ihrer Preiserhöhung um 34 Prozent tiefer liegt als alle anderen Stromversorgungsbetriebe im Freiamt, die ihre Preise für 2023 bis jetzt veröffentlicht haben.

«Die Einkaufspreise für elektrische Energie haben sich gegenüber 2021 nahezu verdoppelt», sagt Peter Lehmann, Vorsitzender der Geschäftsleitung der ibw. «Mit unserer langfristig ausgerichteten Beschaffungsstrategie vermögen wir den Preisanstieg zwar zu dämpfen, aber wir kommen leider nicht umhin, die Energiepreise zu erhöhen.»

Wichtig ist, dass diese 34 Prozent alleine zwar schön klingen, aber im Grunde noch nichts aussagen. «Unsere Preise sind generell schon etwas höher als viele andere Betriebe. Das liegt unter anderem daran, dass wir nicht mit den Stromeinkäufen spekulieren, sondern eine mehrjährige Beschaffungsstrategie fahren», so Lehmann. «Wir kaufen den Strom gestaffelt über drei Jahre verteilt ein. So können wir Schwankungen ausgleichen, sind aber nie so günstig, wie einige andere Anbietende, die spekulativer vorgehen.»

Zum Vergleich: 2022 bezahlt ein durchschnittlicher, vierköpfiger Haushalt, der rund 4500 kWh/Jahr verbraucht, in Oberlunkhofen 792 Franken dafür, in Bettwil 765 Franken und in Wohlen 979.90 Franken. Ab 2023 wird derselbe durchschnittliche Haushalt in Oberlunkhofen 2875.50 Franken (+152%) bezahlen, in Bettwil 2025 Franken (+164%) und in Wohlen 1309.70 Franken (+34%).

Leute lernen den Wert des Stroms wieder schätzen

«Wir sind natürlich froh, dass unsere Strategie aufgeht und wir keine so grosse Preiserhöhung verkünden müssen, wie andere», hält Lehmann fest. «Wir sind uns aber bewusst, dass diese Preiserhöhungen für manche Kundinnen und Kunden nicht einfach zu verkraften sein werden. Wir hoffen daher sehr, dass sich die internationalen Märkte – auch wenn die Aussichten im Moment nicht besonders rosig sind – so rasch wie möglich wieder beruhigen und wir die Preise wieder senken können.» Ihm ist wichtig zu betonen: «Die Preisaufschläge führen nicht zu Mehrertrag für die ibw.»

Trotz allem sieht der Geschäftsleitungsvorsitzende auch etwas Gutes in den hohen Preisen:

«In den vergangenen Jahren war der Strompreis so tief, dass viele Leute gleichgültig geworden sind.»

Nun erhalte der Strom wieder einen Wert, man merke, dass er eben nicht gratis sei. «Die Situation ist unschön. Aber vielleicht werden die Menschen dadurch wieder etwas mehr sensibilisiert und beginnen wieder bewusster und vernünftiger mit dem Strom umzugehen. Das ist natürlich auch für die Umwelt gut.»

Tipps für Heizung, Dusche und Waschmaschine

So gibt die ibw auch Stromspartipps, die sie an alle Stromkonsumierenden verschickt. «Denn die günstigste Energie ist immer noch die, die man gar nicht erst bezieht.» Zum Beispiel: «Mit jedem Grad Raumtemperatur steigen die Heizkosten um rund 6 Prozent. Darum zählt jedes Grad: Im Wohnzimmer und im Bad genügen meist 20 bis 22 Grad, in der Küche 19 Grad und im Schlafzimmer sogar 17 Grad.» Auch beim Thermostat gelte: «tiefere Zahl = tiefere Kosten».

Ausserdem punktet für einmal der Warmduscher: Ein Vollbad verbraucht mehr als 180 Liter Warmwasser. «Sparen Sie die Badewanne für besondere Momente auf – und nutzen Sie die Dusche (oder auch mal nur das Waschbecken) für die Körperhygiene.» Ausserdem sparen wassersparende Duschköpfe je nach Modell 6 bis 10 Liter Wasser pro Minute.

«Bei modernen Waschmaschinen reichen 30 Grad für die meisten Kleidungsstücke, Handtücher und Bettwäsche können bei 50 oder 60 Grad gewaschen werden.» Ausserdem sollten Elektrogeräte immer ganz ausgeschaltet werden, das spare laut topten.ch bis zu zehn Prozent des Stromverbrauchs. Zum Schluss: «Es ist immer energiesparender, die Wäsche im Freien zu trocknen oder allenfalls in einem Trocknungsraum aufzuhängen, als einen Tumbler zu benutzen.»