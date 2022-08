Strompreise im Freiamt So stark wie in Oberlunkhofen sind die Strompreise noch nirgends gestiegen – Eggenwil kommt bisher am besten weg Der Strom wird im kommenden Jahr teurer, auch im Freiamt. Täglich zeigen mehr Stromversorger auf, wie gross die Preiserhöhung in ihrem Einzugsgebiet ab dem kommenden Jahr sein wird. Hier die noch unvollständige Freiämter Liste.

Der Strompreis steigt 2023 überall. Nur um wie viel er in welchen Gemeinden ansteigt, wird überall mit Spannung erwartet. Themenbild: Nana do Carmo

Dank der strategischen Beschaffung in mehreren Tranchen konnte die Elektra Eggenwil bereits einen erheblichen Anteil der Energie für das Jahr 2023 vor der massiven Preissteigerung einkaufen. Dennoch müssen aufgrund der markant höheren Beschaffungskosten die Energiepreise um durchschnittlich 6 Rappen/kWh angehoben werden. Der Total beträgt die Preiserhöhung für die Eggenwiler Endverbrauchenden rund 35 Prozent. Für einen durchschnittlichen Haushalt sind das zusätzlich 280 Franken pro Jahr.

Massiv höhere Energiebeschaffungskosten und leicht höhere Infrastrukturkosten im Netz führen in Villmergen zu Preiserhöhungen von durchschnittlich 50 Prozent. Ein Vierpersonenhaushalt, der rund 4500 kWh Jahresverbrauch aufweist, wird 2023 zusätzlich mit rund 465 Franken belastet.

In Unterlunkhofen steigt der Gesamtstrompreis, den die Stromverbrauchenden bezahlen müssen, im kommenden Jahr von 113,3 Rappen/kWh auf 33,6 Rappen/kWh. Das ist eine Zunahme von 152 Prozent. Ein durchschnittlicher Haushalt bezahlt heute 598.50 Franken pro Jahr, 2023 wird er etwa 1512.50 Franken pro Jahr bezahlen.

In Bettwil sind es 164 Prozent, um die der Gesamtstrompreis im kommenden Jahr aufschlägt, nämlich von 17 auf 45 Rappen/kWh. Pro Jahr bezahlte ein durchschnittlicher Haushalt, der 4500 kWh verbraucht, in Bettwil bisher 765 Franken, ab kommendem Jahr werden es 2025 Franken sein.

In Oberlunkhofen ist einiges schief gelaufen. So hoch wie hier steigt der Strompreis sonst bisher in keiner anderen Gemeinde. Dort steigt der Gesamtpreis, den Strombeziehende Ende Jahr bezahlen müssen, um satte 263 Prozent an. Das bedeutet, er ist 2023 rund 3,5 Mal so teuer wie noch im Jahr 2022. Für einen durchschnittlichen Haushalt kostete der Strom in Oberlunkhofen inklusive aller Anschlusskosten bisher 792 Franken. Ab kommendem Jahr wird dieser Preis auf 2875.50 Franken ansteigen.