Ein Stromausfall legte heute Morgen, um 7.20 Uhr, die Filiale der Migros Wohlen lahm. Das meldete eine Leserin der AZ und wurde vom Migros-Filialleiter auf Anfrage bestätigt. Er sagt, dass es sich um ein "gröberes Problem" handle. Der Stromausfall ist noch nicht behoben.

Die Verkaufsstelle bleibt aufgrund des Stromausfalls vorübergehend geschlossen. Auch die Tiefgarage der Migros kann derzeit nicht benutzt werden. Über die Schliessung informierte der Supermarkt die Kunden auf einem Aushang an der Eingangstüre. Darin ist die Rede von einem "ausserordentlichen Ereignis".

Am Haupteingang zum Migros Supermarkt an der Bahnhofstrasse 7 in Wohlen stehen zwei Mitarbeiterinnen der Filiale und verteilen ihren Kunden Schoggi-Eili und frische Weggli und Gipfeli. Sie müssen die Kunden auf unbestimmte Zeit vertrösten, da nach der genauen Ursache des Stromausfalls noch gesucht wird. Die Verwaltung arbeitet daran, die Störung zu beheben und den Betrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen.

Vom Stromausfall betroffen ist nur der Migros-Supermarkt. Die umliegenden Gebäude und alle anderen Geschäfte in der Migrosüberbauung haben Strom. Da die Migros über eine unabhängige Stromversorgung verfügt, muss die Ursache vermutlich im eigenen Transformatorensystem gesucht werden. (cbr/frh)

Update folgt...