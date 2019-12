Street Food und Autoausstellung: Nächsten Sommer lohnt sich ein Besuch im Schüwo-Park

Die Autoausstellung des Auto Gewerbe Verbands Schweiz (AGVS) kommt nächsten Sommer erstmals ins Freiamt. Im Aargau haben die Ausstellungen eine lange und erfolgreiche Tradition, aber eine Veranstaltung im Freiamt fiel jahrelang aus.

Die Ausstellung hierher zu bringen, war jedoch schon länger ein Anliegen des Vorstands. Bis jetzt gab es aber keine Anlage im Freiamt, die genügend Platz geboten hätte. Dank dem neuen Schüwo-Park hat sich dies nun geändert, und die AGVS-Autoausstellung, vom 21. bis 23. August, findet in Wohlen statt.

Street Food und dazu die neusten Sportwagen

Der nächste Standort der AGVS-Autoausstellungen erfreut nicht nur alle Freiämter Autofans, sondern auch die Garagisten aus der Region. Das zeigt sich deutlich an ihrem Interesse an der Ausstellungsfläche: Bereits nach acht Wochen war diese komplett ausverkauft, wie die Organisatoren mitteilen. So können sich Autofans auf eine vielfältige Ausstellung mit 15 Garagisten, 21 Automarken und 85 Neuwagen freuen.

Doch nicht nur für Autofans wird etwas geboten. Während man im Schüwo-Park diverse Sportwagen begutachten kann, wird auf dem Aussenplatz das erste Street Food Festival in Wohlen stattfinden. An diesem Wochenende lohnt sich ein Besuch im neu gestalteten Park der Wohler Badi also gleich doppelt. Erst recht, da der Eintritt für beide Events frei ist.