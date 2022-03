Strassenbau Wohlen wird Stück für Stück saniert: Das Projekt Titlisweg stammt von 1995 – ab dem 7. März wird es endlich umgesetzt Seit 1995 ist klar, dass der Titlisweg in Wohlen saniert werden muss. Die Strassenbreite von 3,7 Metern ist deutlich zu schmal. Nun wird die Strasse auf durchgehend 5,5 Meter plus Trottoir verbreitert. Die Bauarbeiten sollen vom 7. März bis voraussichtlich am 14. April dauern.

Ein Abschnitt des Titliswegs in Wohlen, der saniert werden wird. Marc Ribolla

Der Titlisweg führt von der Bremgarterstrasse, schon fast am Wohler Dorfrand, quer übers Feld zur Oberen Haldenstrasse, wo er in einem Minikreisel endet. Letzterer begeistert immer wieder Leute, die zufällig hier vorbeikommen, denn die dortigen Wegweiser zeigen nicht nur zum Chäber, zum Tierpark und zum Süesslöchli, sondern auch nach New York, Rom und Tokio – inklusive Distanzangabe.

Auch die Ortsbus-Linie 1 fährt hier entlang. Dabei ist die kleine Strasse eigentlich viel zu schmal dafür. Nur 3,7 Meter breit ist sie. Und es war schon 1995 klar, dass das geändert werden muss. In einer Mitteilung schreibt der Gemeinderat Wohlen: «Im Jahre 1996 wurden die Bauarbeiten der 1. Etappe Ausbau Titlisweg abgeschlossen. Die Umsetzung der 2. Ausbauetappe Titlisweg (Planung liegt seit 1995 vor) blieb aus verschiedenen Gründen bisher aus.» Mehr ist dazu nicht zu erfahren.

Aber: Das soll sich jetzt endlich ändern. Denn: «Der Titlisweg ist im Abschnitt zwischen Minikreisel Obere Haldenstrasse und Bremgarterstrasse stark sanierungsbedürftig und ungenügend ausgebaut. Es fehlen eine konforme Entwässerung sowie eine durchgängig sichere Gehwegverbindung.»

Am 7. März kann der Ausbau losgehen

Jetzt ist die Projektierung von Sanierung und Ausbau erfolgt. Die sogenannte Erschliessungsstrasse soll auf eine Breite von durchgängig 5,5 Meter Fahrbahn plus 1,50 Meter Trottoir erweitert werden.

Der Gemeinderat hat das Projekt am 8. November 2021 genehmigt. Die Auflage fand vom 4. Dezember bis 3. Januar statt. «Es gingen keine Einwendungen ein. Der Gemeinderat hat die Baubewilligung am

14. Februar 2022 erteilt, die für den Ausbau nötigen kantonalen Bewilligungen liegen vor», heisst es in der Mitteilung aus dem Gemeindehaus weiter.

Ab Montag, 7. März, starten die Arbeiten. Ab diesem Zeitpunkt wird jener Abschnitt des Titliswegs für den motorisierten Verkehr und Fahrräder gesperrt. Die Zu- und Ausfahrt für das Gewerbe sowie zu den Liegenschaften Titlisweg 3 bis 25 werden weiterhin über die Bremgarterstrasse möglich sein. Für Fussgänger wird ein provisorischer Durchgang eingerichtet.

Sperrung führt zu Beeinträchtigungen im Ortsbusverkehr

Die Haltestellen Obere Haldenstrasse, Sonnhalde und Zürcherhof der Ortsbuslinie 1 können während der Bauzeit nicht bedient werden. Die Fahrgäste werden an die Ersatzhaltestellen an der Kreuzung Bremgarterstrasse/Obere Haldenstrasse und Bremgarterstrasse/ Ehrunsbachstrasse sowie an die bestehende Haltestelle Cheiblerrain verwiesen. Es sind Hinweise an den jeweiligen Haltestellen angebracht. Und «Der Durchgang für Fussgänger über den Titlisweg ist gewährleistet.»