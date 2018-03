Genügte früher ein Waschlappen, ist heute bei den Leuten oft der Griff in die Feuchttücherpackung selbstverständlich.

Und wo wird ein Feuchttüchlein für gewöhnlich entsorgt? Richtig, in der Toilette! «Aus den Augen, aus dem Sinn» ist zwar praktisch, beschert aber dem Personal in den Kläranlagen, wie jener in Bremgarten, viel Arbeit und Umtriebe.

«Der Betrieb in den vorgelagerten Regenklärbecken und in der Abwasserreinigungsanlage selber wird immer wieder durch Feuchttüchlein gestört.»

Das stellt Pius With in seinem Jahresbericht 2017 fest. Er ist Präsident des Abwasserverbandes Bremgarten-Mutschellen, dem die Gemeinden Berikon, Bremgarten (inklusive Hermetschwil-Staffeln), Eggenwil, Widen und Zufikon angeschlossen sind.

Leitungsführungen angepasst

Die AZ wollte vom Verbandspräsidenten wissen, welche Störungen wegen der Feuchttüchlein in der Schmutzwasserfracht denn auftreten. Pius With: «Pumpen, Schieber und Ventile verstopfen, was zu Störungen und zusätzlichem Wartungsaufwand führt. Es wurden deshalb auch schon Leitungsführungen angepasst.»

Ob es sich bei den angeschwemmten Feuchttüchern um besonders widerstandsfähige, starke und reissfeste Exemplaren handelt, um besonders grosse oder mit Kunststoff verstärkte Tüchlein, die Probleme machen, darüber gibt es keine Angaben.

«Es sind halt die bekannten und handelsüblichen Feuchttüchlein, wie sie überall zu kaufen sind», meinte der Präsident. Also kleine Ursache – grosse Wirkung.

Der Ball liegt bei den Herstellern

Könnte die Leute darüber aufgeklärt werden, wie Feuchttüchlein zu entsorgen sind, anstatt sie in der Toilette hinunter zu spülen? Pius With meinte dazu gegenüber der AZ, dass die Gewohnheiten der Bevölkerung schwierig zu beeinflussen seien. Effizienter wäre es seiner Meinung nach, wenn sich die Hersteller der Tüchlein der Problematik annehmen würden.

Erfreulich ist hingegen, dass in den letzten Jahren die Problematik der Mikroverunreinigungen im Abwasser geregelt werden konnte.

Die ARA in Bremgarten ist eine dreistufige Anlage, die über mechanische und biologische Reinigungsstufen verfügt. Doch die nächste Herausforderung steht bereits ab dem Jahr 2026 auf der Traktandenliste des Abwasserverbandes Bremgarten-Mutschellen, nämlich die Eliminierung des Phosphors im Schmutzwasser.

Die 1975 in Betrieb genommene Kläranlage reinigte im Jahr 2017 rund 3,2 Millionen Kubikmeter Abwasser. Dieses stammte von den etwa 21 300 Einwohnerinnen und Einwohnern aus den Verbandsgemeinden.