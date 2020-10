Stimmzettel statt Hand heben: Gemeindeversammlung im November abgesagt

Eigentlich hätten sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Rudolfstetten am 13. November in der Mehrzweckhalle zur Gemeindeversammlung getroffen. Doch der Gemeinderat hat nun angesichts der steigenden Coronafallzahlen anders entschieden. Er wird anstelle der Gemeindeversammlung im Rahmen einer Urnenabstimmung am 29. November über fünf traktandierte Geschäfte befinden lassen.