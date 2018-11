Die Speziallandwirtschaftszone für Gewächshäuser soll im Gemüseanbaugebiet in der vom Bund geschützten Reusslandschaft in Birmenstorf um rund 13 Hektaren Ackerland vergrössert werden. Das entspricht in etwa der Fläche von 18 Fussballfeldern. Dann wäre neben festen Treibhäusern mit Fundament auch das Aufstellen von Kaltfolientunnels erlaubt.

Dieses Vorhaben ist allerdings sehr umstritten. «Geht gar nicht», meint Pro Natura Aargau und hebt den Mahnfinger: «Die Landwirtschaft verliert die Bodenhaftung.» Die Natur- und Umweltschützer kritisieren die geplante Umzonung von Fruchtfolgeflächen in eine intensiv genutzte Landwirtschaftszone und argumentieren unter anderem mit dem dadurch beanspruchten wertvollen Ackerland, welches auf diese Weise verloren gehen würde. Zudem werde durch diese Spezialzone die Reusslandschaft verändert, was auch viele Anwohner tangiere.

Der Gemüseanbau wird in der Gemeinde schon über Generationen betrieben und ist dort ein nicht unerheblicher Wirtschaftszweig. Weil mit der Expansion auch der betriebliche Fortbestand gesichert werden soll, stossen die Pläne bei den lokalen Behörden nicht partout auf Ablehnung. Im Fall von Birmenstorf will der Gemeinderat Hand bieten für die Umzonung, der Kanton verlangt allerdings eine entsprechende Anpassung des kantonalen Richtplans.

Freiluft-Tomaten aus Italien oder Gewächshaus-Tomaten aus Anlagen, die in der Reusslandschaft stehen? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Die Grünen ziehen am selben Strick, wie Pro Natura Aargau. Sie lehnen die Richtplananpassung ab, fordern die Umsetzung des biologischen Anbaus in den Gewächshäusern und wollen die Produktion auf Substraten statt im Boden verbieten. Die Grünliberalen finden es fragwürdig, dass der Kanton nur eine grobe Beurteilung der Lage vorgenommen hat, und die Sozialdemokraten begrüssen zwar die einheimische Nahrungsmittelproduktion, aber nicht um jeden Preis.

Der Bauernverband Aargau (BVA) steht auf der Seite der Gemüseproduzenten. Ebenso das Gewerbe und die bürgerlichen Parteien. Für den BVA ist eine Umzonung wichtig. Weil der natürliche Boden erhalten bleibe, würden keine Fruchtfolgeflächen verschwinden. Dasselbe sagt die SVP, und die CVP findet, der Anbau in Gewächshäusern trage zur Versorgungssicherheit mit einheimischem Gemüse bei und die Reusslandschaft werde zudem nur gering tangiert. Die FDP will Gemüsebaubetriebe in ihrer Entwicklung stärken und ist ebenfalls für die Umzonung. (chr)