Zwischen Wunsch und Möglichkeit liegen manchmal Welten – oder eben ein paar Millionen Franken, wie in Oberrüti. Also kann die Gemeinde, wie jeder Private auch, nur das machen, was möglich beziehungsweise einigermassen verantwortbar zu finanzieren ist. Im Fall von Oberrüti geht das nicht ohne eine Erhöhung des Steuerfusses um 5 Prozent. Mit dieser befände sich die Gemeinde wieder da, wo sie 2011 mit ebenfalls 114 Prozent war. 2013 bis 2017 lag der Steuerfuss bei 112 Prozent, für 2018 wurde er auf 109 Prozent gesenkt.

Andere Gemeinden werden sich über kurz oder lang in ähnlichen Situationen befinden und wohl Steuerfusserhöhungen beantragen müssen. Nicht etwa deshalb, weil man Wünschbares realisieren oder dem Luxus frönen will, sondern weil man Nötiges gestalten muss und die Sparschraube bereits so zugedreht ist, dass kein Spielraum mehr bleibt.