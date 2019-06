Der Aargauer Regierungsrat hat den Steuerfuss der Gemeinde Wohlen für das Jahr 2019 auf 110 Prozent festgelegt. Der Wohler Gemeinderat hatte eine Erhöhung auf 115 Prozent beantragt. Das Stimmvolk lehnte diese zwei Mal deutlich ab. Deshalb hatte der Regierungsrat über Budget und Steuerfuss 2019 der Gemeinde zu entscheiden.

"Mit einem Steuerfuss von 110 Prozent resultiert im Budget 2019 der Gemeinde Wohlen ein Überschuss", schreibt der Regierungsrat am Montag in einer Mitteilung. Damit sei das gesetzlich vorgeschriebene Kriterium der Ausgabendeckung erfüllt. Auch das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht werde erreicht. Deshalb sieht der Regierungsrat von einer Steuererhöhung ab. Er schreibt: "Der Regierungsrat verzichtet auf einen weitergehenden Eingriff in die Entscheidungshoheit der Stimmberechtigten."

Der Wohler Gemeinderat hatte die geplante Erhöhung mit einem grossen Investitionsvolumen im Bildungs- und Verkehrsbereich begründet. Er schreibt als Reaktion auf den Regierungsentscheid: "Ein Steuerfuss von 110 Prozent in der Periode 2019 ist rechnerisch machbar, wenn auch langfristig kaum sinnvoll."

Der Regierungsrat musste dieses Jahr bereits den Steuerfuss der Gemeinde Buchs festlegen. Dort stellte er sich auf die Seite des Gemeinderats: Er bestätigte die Erhöhung um 8 Prozentpunkte auf 108 Prozent, die vom Stimmvolk zuvor zwei Mal abgelehnt worden war.

(mwa)