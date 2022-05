Sternstunde Grabologie Die Sarmenstorfer graben in alten Erinnerungen und die Tanten laden zum Essen ein Am 19. August findet die Premiere des Freilichttheaters «Grabenstorf» statt. Zuvor graben die Sarmenstorfer nach ihren ganz persönlichen Erinnerungen. Im Rahmen zweier Veranstaltungen geht man verschütteten Plätzen nach und erinnert sich an Tanten.

So floss der Erusbach bis 1950 noch die Sarmenstorfer Marktstrasse hinunter. zvg / Benedikt Stalder

Der Verein Die Tanten veranstaltet am Mittwoch, 25. Mai, zwischen 15 und 17 Uhr, im Garten oder im Kulturraum der Alpinit ein Tanten-Café mit einem aussergewöhnlichen Bezahlmodell. Essen und Trinken sind gratis, dafür kostet die Zeit. Jede Person sucht sich einen Wecker aus und bezahlt beim Verlassen des Cafés für jede Minute 50 Rappen.

Durch gezielte Fragen der Moderatorin Josephine Krumm werden Erinnerungen an Tanten wach. Geschichten machen den Menschen einzigartig. Sich an Tanten zu erinnern, stärkt, davon sind die Frauen des Vereins überzeugt.

Sie wollen Zugeschüttetes wieder an die Oberfläche holen

Am Sonntag, 29. Mai, um 10.30 Uhr, findet im Probelokal an der Alpinitstrasse 7 die «Sternstunde Grabologie» statt. Wer gräbt, der findet und erinnert sich. Was liegt näher, als nach verschütteten und zugedeckten Orten zu graben und diese gedanklich mit Hilfe von Bildern und Fachpersonen wieder an die Oberfläche zu bringen?

Nach einer szenischen Einführung werden zusammen mit der Archäologin Stefi Brunner, dem Historiker Benedikt Stalder und den zwei ortskundigen Alois Stalder und Ursula Weibel Gräben und Gruben freigelegt und ergründet, was aus ihnen geworden ist. Moderiert wird der Anlass von Margrit und Otto Massmann. Die szenische Einführung macht Anna Hegi.

Schulkinder stellen aus der Optik der jüngeren Generation Fragen an das Expertenteam. Damit vermittelt «Sternstunde Grabologie» einen anderen Blickwinkel auf bisher unscheinbare Orte im Dorf.

Aktionen im Vorfeld des Freilichttheaters «Grabenstorf»

Diese Veranstaltungen finden im Vorfeld des Freilichttheaters «Grabenstorf» statt, das am 19. August Premiere feiert. Gespielt wird in einer eigens dazu ausgehobenen Grube an zentraler Lage im Dorf. In dieser Senke werden zugleich Bühne und Zuschauerraum untergebracht.

Erzählt wird die Geschichte der Sarmenstorfer, die eine Wunder-Erde entdecken und diese einträglich verkaufen. Die Nachfrage steigt und die Grube im Dorf wird damit immer tiefer. Die Sarmenstorfer wissen, dass das auf Dauer nicht gut gehen kann, sie können dennoch nicht damit aufhören. Geplant sind 14 Aufführungen, bei denen rund 25 Laienschauspielende aus Sarmenstorf und Umgebung auf der Bühne in der Grube stehen werden. (az)