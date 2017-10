Bunt gemischt präsentiert sich das Sternensaalprogramm bis Anfang Dezember. Am 27./28. Oktober gastiert Werner Bodinek mit seinem Monolog «Windows oder: Müssen wir uns Bill Gates als einen glücklichen Menschen vorstellen?» im Wohler Kleintheater (AZ vom 20. Oktober). Auf ihn folgt am 4. November, 20.30 Uhr, das Peter Schärli Trio, begleitet vom Weltklasse-Posaunisten Glenn Ferris. Das ist Jazz für alle, die keinen Jazz mögen.

Musikalisches Theater, mit sehr viel bösem Humor gewürzt, erwartet alle Zuschauer ab 8 Jahren im Stück «Die bösen Schwestern» der Kapelle Sorelle, am 5. November, 17 Uhr.

Die Aargauer Band Who’s Panda spielt zur Eröffnung des Festivals «Dreiraumkultur plus» am 10. November, 20.30 Uhr, im Sternensaal ihren Indie Disco Rock von hart bis glitzer-zart.

Am 18. November, 20.30 Uhr, gastiert Joachim Rittmeyer mit seinem neuen Solostück «Bleibsel» auf der grössten Wohler Kleinkunstbühne. Im Mittelpunkt steht dabei eine Tafelrunde, die unwissentlich dabei ist, die grosse Frage zu lösen: Warum Kultur?

Komödiantisch-satirisches Theater erwartet die Zuschauer am 25. November, 20.30 Uhr, wenn Anet Corti in ihrem Stück «Optimum – bis zum bitteren Maximum» das rastlose Streben nach Perfektion auf die Schippe nimmt.

«Unger üs», 2. Dezember, 20.30 Uhr, ist ein Literaturkonzert nach Guy Krnetas gleichnamigem Roman. Zusammen mit dem «Hausquartett» zeigt Krneta das Familienalbum einer Schweizer Familie in den 80er-Jahren. (ian)