Die Gemeinde hat zwei Rücktritte zu melden. Stefan Bieri tritt per 30. Juni 2019 als Finanzkommissionsmitglied sowie als Abgeordneter des regionalen Wasserverbands Mutschellen zurück. Grund dafür ist sein Wegzug nach Berikon. Er gehört der Finanzkommission seit 2014 an und ist seit 2018 als Abgeordneter des Wasserverbands tätig.

Zudem möchte Yannic Lenz per sofort aus persönlichen Gründen aus der Schulpflege zurücktreten. Er gehörte der Behörde seit 2015 an und wird so lange bleiben, bis ein Ersatz für ihn gefunden wurde.

Die Gemeinde dankt beiden für ihr Engagement. Der erste Wahlgang für die notwendigen Ersatzwahlen wurde auf den 19. Mai 2019 festgelegt. Kandidatinnen oder Kandidaten müssen sich bis zum 5. April mit mindestens zehn Unterschriften von Stimmberechtigten Widens bei der Kanzlei anmelden.