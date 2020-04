Statt anstossen das Bier heimschicken lassen - der Biertag einmal anders

Am 24. April feiern die Schweizer Bierbrauer den Tag des Schweizer Bieres. Wegen Corona fallen aber alle geplanten Aktivitäten wie Offene Brauereitüren, Degustationen oder Gratisbier aus. Trotzdem möchte der Schweizer Brauerei-Verband (SBV) den Tag gebührend zelebrieren. Einerseits feiert ein neuer Image-Film rund um die Braukunst und -kultur seine Premiere, andererseits ruft der SBV alle Schweizer Biertrinkerinnen und Biertrinker zum virtuellen Anstossen auf. In einer Mitteilung heisst es: „Dazu öffnen alle ihr Lieblingsbier, stehen auf den Balkon oder schauen aus dem Fenster, heben das Glas an und rufen laut Prost.“ Beiträge in den Sozialen Medien sollen zudem unter dem Hashtag #tdsb2020 gepostet werden. (rib)