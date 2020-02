Start mit Wein damit keiner weint

Die vier Musiker treten in diesem Arrangement zum zweiten Mal im Muri auf. Sie bescherten jedoch einzeln oder in Kombination mit anderen Künstlern, dem Pflegidach schon öfters einen Besuch ab.

Die Geschichte der Band beginnt nicht erst gestern, sondern schon vor fünfundzwanzig Jahren, als sich der aus Paris stammende Saxofonist Jerome Sabbagh und der in Auckland geborene Gitarrist Greg Touhey in New York zum ersten Mal trafen. In dieser Kombination eroberten sie die pulsierende Szene der Stadt und veröffentlichten ihr erstes und damals einziges gemeinsames Album. Aus den Freunden und dem ehemaligen Duo, wurden viele Jahre später, mit dem Bassisten Joe Martin und dem grossartigen jungen Schlagzeuger Kush Abadey ein einzigartiges Quartett, dass heute seine eigen komponierten Lieder spielt.