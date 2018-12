Einsitz im Verein hat auch einer seiner Amtsvorgänger: Alt Gemeindeammann und CVP-Grossrat Marcel Geissmann ist Vertreter der Besitzerfamilie, die den Turm den Hägglinger Ortsbürgern schenken möchte. Diese haben das Geschenk im Juni dieses Jahres nur mit der Auflage angenommen, dass die Finanzierung des Projekts privat geregelt wird.

Nie Geld von der Öffentlichkeit

Schon in den vergangenen 89 Jahren – so alt ist das Wahrzeichen in seiner heutigen Konstruktion – hat die Öffentlichkeit nie Geld in den Maiengrünturm gesteckt. Gebaut hat ihn Johann Huber, Marcel Geissmanns Grossvater mütterlicherseits. Wie er war auch Huber einst Hägglinger Gemeindeammann und Grossrat.

Einen ersten, 13 Meter hohen Turm hat er schon 1913 aus Holz erstellt, diesen aber schon 1929 durch eine Konstruktion aus Stahl ersetzt, weil das Holz morsch geworden war. Der zweite Turm war 22 Meter hoch und wurde 1936 auf die heutigen 36 Meter ausgebaut.