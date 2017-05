Am traditionellen Bremgarter Polit-Treffen (siehe Artikel rechts), begründete Stadtammann Raymond Tellenbach die Erhöhung: «Einerseits kommen wir jetzt in eine Phase, in der es für den Stadtrat einen erheblichen Mehraufwand gibt.» Er sprach damit die Bau- und Nutzungsordnung an. Weiter schreite die Aufgabenverschiebung vom Kanton an die Gemeinde voran, «was nicht nur für die Verwaltung einen Mehraufwand bedeutet, sondern auch für den Stadtrat». Vor allem der Posten des Vizeammanns, derzeit durch Doris Stöckli besetzt, hätte eine höhere Belastung als früher. Dies durch die zunehmenden Repräsentations- und Stellvertreterpflichten.

Entschädigungen verdoppelt

In der Stadt Bremgarten ist es schon beinahe Tradition, jeweils auf die nächste Amtsperiode den Lohn ein Stückchen zu erhöhen (siehe Tabelle). Zumindest bei den letzten fünf Amtsperiodenwechseln war dies immer der Fall. So hat sich der jährliche Betrag im Vergleich zu vor 20 Jahren beinahe verdoppelt. Von 1998 bis 2001 erhielt der Vizeammann von Bremgarten beispielsweise «nur» 22 500 Franken.

Sind die höheren Entschädigungsforderungen der Bremgarter Stadträte überrissen? Wenn man die Empfehlungen des Aargauer Gemeindeverbands zurate zieht, muss man diese Frage verneinen. Die Stadt Bremgarten gehört in die Kategorie der Gemeinden mit mehr als 7000 Einwohner. Für diese Gemeindegrösse empfiehlt die Gemeindemännervereinigung Entschädigungen, die noch höher sind, als Bremgarten sie ab 2018 aussprechen will. Beispiel: Für den Vizeammann empfiehlt die Vereinigung rund 41 000 Franken; Bremgarten würde auch mit der Erhöhung noch 1000 Franken unter der Empfehlung liegen.

Und wer weiss, vielleicht könnten die derzeitigen Stadträte gar nicht von der Lohnerhöhung profitieren, selbst wenn die Einwohnergemeinde ihren Vorschlag genehmigt. Denn am 24. September entscheidet das Volk, welche fünf Vertreter die Geschicke der Stadt leiten sollen und somit die Entschädigung zusteht. Übrigens: Alle Bisherigen treten wieder zur Wahl an.