Stadtrat Bremgarten legt neues Budget vor – mit Steuerfuss 94 Prozent

Die Folgen der Coronakrise spürt die Bremgarter Kasse an einigen Stellen. Neu sind beispielsweise bei den Parkgebühren 30000 Franken weniger Ertrag budgetiert, ebenso 200'000 Franken weniger Steuereinnahmen bei den juristischen Personen oder rund 50'000 Franken Ertragsausfall wegen der abgesagten Märkte. «Bei der Badi wird es ganz schmerzhaft. Es werden rund 230'000 Franken Eintrittseinnahmen fehlen», sagte Ammann Tellenbach. Das Freibad konnte wegen des Lockdowns erst am 8.Juni öffnen. «Unterm Strich verursacht Corona ein Minus von einer halben Million Franken», erklärte Tellenbach.

Nun befinden die Bremgarterinnen und Bremgarter an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung am 20. August ein weiteres Mal über das Budget 2020. Der Stadtrat legt dabei ein überarbeitetes Budget vor, das auf dem bisherigen Steuerfuss von 94 Prozent basiert und demzufolge wohl auf keinen Widerstand mehr stossen dürfte.

Noch immer hat die Stadt Bremgarten als einzige Aargauer Gemeinde kein gültiges Budget für das laufende Jahr. Ende Juni lehnte der Souverän an der Urne in einer Referendumsabstimmung das vorgesehene Budget mit Steuerfuss 97 Prozent knapp ab . Die Erhöhung um drei Prozent war ursprünglich an der Gemeindeversammlung im vergangenen Dezember genehmigt worden.

Angesichts der weiterhin kritischen Coronafallzahlen stellt sich die berechtigte Frage, ob die Gemeindeversammlung überhaupt durchgeführt werden kann. Der Stadtrat hat deshalb verschiedene Szenarien geprüft. Fakt ist, dass bei der aktuell geltenden Abstandsregel von eineinhalb Metern nur 90 Leute im Casino anwesend sein könnten. Als Alternativen klärte die Stadt beispielsweise eine Liveübertragung in den Reussbrückesaal oder die Verlegung in Sporthallen oder ins Freie ab. All dies erwies sich aber vom Aufwand her als nicht praktikabel.

«Für uns war es wichtig, dass alle Stimmberechtigten für die Diskussion unter einem Dach sein können. Deshalb wird eine Maskenpflicht im Casino herrschen, falls mehr als 90 Personen erscheinen», sagt Ammann Tellenbach. Wer krank sei oder sich nicht wohlfühle, solle unbedingt daheim bleiben.