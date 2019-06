Ganz bescheiden, unter «Diverses», erwähnte es Stadtammann Raymond Tellenbach noch zum Schluss der Einwohnergemeindeversammlung von Bremgarten: «Die ‹Stadtberger Spätlese 2018› wurde vom Branchenverband Aargauer Weine zum besten Ortsbürgerwein des Kantons ernannt.» Erst folgte ein ehrfürchtiges Schweigen im Saal, dann brandete der Applaus auf.

Nun ist es also offiziell: Der Blauburgunder, der als Spätlese im Weinberg am Mutschellen, gleich unterhalb des Belvédère, gewonnen wird und seine klare, direkte Frucht durch den Ausbau in alten Barriques gewinnt, ist der Sieger dieser ersten Ortsbürgerweinprämierung des Branchenverbandes.