Beim Hexentrum in Bremgarten ist eine beliebte Stelle für Bötler, um ins Wasser zu gehen. Wie der Stadtrat mitteilt, sei es in letzter Zeit öfters vorgekommen, dass Leute direkt an der Reuss parkierten und ihr Auto stehen liessen. «Um die Ausrüstung auszuladen, darf man zufahren, aber parkieren muss man sein Fahrzeug auf einem öffentlichen Parkplatz», sagt Stadtammann Raymond Tellenbach. Ein weiteres Problem hat das Reussstädtchen mit Pinklern, die ihre Notdurft an den Bäumen verrichten. Deshalb habe man ein WC-Häuschen aufgestellt, ein weiteres soll beim Isenlauf-Parkplatz folgen. (kob)