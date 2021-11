Sport Siege im Schnellverfahren: Ringerstaffel Freiamt erfüllt Pflicht emotionslos In der letzten Qualifikationsrunde sind diverse Nachwuchskräfte zum Einsatz gekommen – sowohl bei der Ringerstaffel Freiamt als auch bei Schattdorf.

Mit einer Standschleuder beendet Roman Zurfluh (unten) den Kampf bis 97 kg Greco gegen Flavio Herger schon in der ersten Kampfminute. Wolfgang Rytz

Die Ringerstaffel Freiamt hat in der letzten Qualifikationsrunde der NLA-Mannschaftsmeisterschaft Schattdorf 25:13 geschlagen. In einer lauen Begegnung vor 300 Zuschauern in Beckenried kamen diverse Nachwuchskräfte zum Einsatz, was die acht vorzeitigen Entscheidungen erklärt. Nun trifft Freiamt im Halbfinal als klarer Favorit auf das drittklassierte Kriessern. Der Auftakt erfolgt am nächsten Samstag auswärts.

«Wir haben die Pflicht erfüllt und wie erwartet deutlich gewonnen. Wichtiger ist mir, dass sich niemand verletzt hat», bilanzierte Freiamts Trainer Marcel Leutert nach dem wenig berauschenden Ringerabend nüchtern. Nebst dem angeschlagenen Christian Zemp schonte Leutert auch seine Zwillingssöhne Nils und Nino sowie Michael Bucher. Diese Kräfte benötigt er gegen Kriessern mehr als gegen die Urner, die ebenfalls mehrere Nachwuchsringer einsetzten.

Pascal Strebel (stehend) erntet für diesen verkehrten Ausheber gegen Benjamin Gander eine Vierwertung und siegt schliesslich vorzeitig 16:0. Wolfgang Rytz

Das dankbare Publikum bekam kaum spannende Kämpfe zu sehen. Fünfmal gewann ein Aargauer Athlet vorzeitig, dreimal ein Urner. Spannend verlief einzig das Duell bis 70 kg Freistil, das Reto Bürgisser mit viel Geduld und zwei Zweierwertungen in der letzten halben Minute 6:2 gewann. Dafür verdiente sich der 23-jährige Joner ein Glas Honig als Anerkennung für die kämpferischste Leistung im Gästeteam.

Zu sechs Minuten Kampf kam auch Randy Vock. Er besiegte seinen körperlich stärkeren Widersacher unter Vermeidung jeglichen Risikos 9:0. Die restlichen Duelle waren vor allem Pflichterfüllung. Der 15-jährige Auwer Timo Gretener ging bei seiner NLA-Premiere nach 96 Sekunden auf den Rücken. Das verkommt ebenso zur Randnotiz wie die klar beste Mannschaftspunktebilanz von Freiamt nach der Qualifikation: 237:121. Im Halbfinal beginnt die Meisterschaftsentscheidung bei Null.