Sport Der Herbstlauf Muri begeisterte trotz Hitze Die hohen Temperaturen und die Sonne prägten den Sportanlass. Profiliert haben sich Altbekannte.

Das Feld der Läuferinnen und Läufer startet zum Hauptlauf über 10 Kilometer am Herbstlauf Muri. Bild: Henry Muchenberger

Kudi Steger sass zusammen mit Partnerin Elisabeth Albisser auf der Sportplatzwiese neben dem Ziel beim Murianer Herbst- und Waffenlauf am 2. September. «Was soll ich sagen», sagte der 75-Jährige von der Läuferriege Wohlen, «Vierter, da ist das Glück nur ein halbes.» Vom Altersklassenrang im Waffenlauf sprach er nach seinen 1:31:27 Stunden. Trotzdem aber zeigte sich der ehemalige Leistungssportler in guter Laune. Und über die Hitze, die 28 Grad, die pralle Sonne wollte er sich nicht beschweren: «Lieber so als kalt und Regen.»

Ein Plus von rund 10 Prozent – 598 Anmeldungen – registrierten die Organisatoren. Anklang fanden die Gratisstarts für die Schulklassen. Aufgrund der fordernden Temperaturen gab es allerdings mehr medizinische Arbeit. Vor allem Kreislaufprobleme traten vermehrt auf.

Die Erfolgsgeschichte von Lina Muther

Die Schnellsten waren Altbekannte aus dem Herbstlauf wie auch aus anderen Läufen der AZ-Goldläufe-Serie. Der Sieger hiess Phil Besson aus Thalwil, der seinen Vorjahrestriumph wiederholte. Die Siegerin war Lina Muther aus Fraubrunnen, die Vorjahreszweite. Sie, 38 und Leiterin einer Maschinenbaufirma, lief über eine Minute schneller als letztes Jahr.

Die Frage nach dem Grund erwiderte sie mit einer Geste in Richtung ihrer Tochter. «Sie ist nun zwei, selbstständiger, und ich kann nun besser laufen.» Und noch etwas trug zur exzellenten Leistung bei: «Ich hatte eine Rechnung offen», sagte Muther. Letztes Jahr belegte sie Rang 2. Und zum Unterstreichen der Qualität ihrer Leistung: Nur sechs Männer waren vor ihr im Ziel.

Sonne und Hitze verlangen den Waffenläufern einiges ab. Bild: Henry Muchenberger

Muther nicht gefährlich werden konnte die Zweitplatzierte Katrin Saly Graf (Rückstand 3:23 Minuten). Doch die profilierte Tri- und Duathletin (zwei Altersklassensiege am Powerman Zofingen) zeigte ihre Klasse auch bei den Läuferinnen. «Das war fast schon Pflicht», lachte sie und sprach von «meinem Heimrennen». Indes, eine langjährige Verbundenheit zum Freiamt hat sie nur bedingt. Vor zwei Jahren zog sie vom zürcherischen Stallikon nach Muri. Die gute Laufform will sie nutzen. Das nächste Ziel der 55-Jährigen ist der Valencia Marathon im Dezember.

«Dieser Herbstlauf war ein Genuss»

Klar präsentierte sich das Kräfteverhältnis bei den Männern schon nach wenigen hundert Metern. Vorjahressieger Phil Besson übernahm sofort das Kommando. Die Konkurrenz vermochte nicht zu folgen «Es war ähnlich wie beim Pfingstlauf in Wohlen», lachte er. Für das beste Resultat aus der Region sorgte Stefan Thalmann mit Rang 11. «Es lief mir trotz Hitze sehr gut», sagte das Mitglied der Laufgruppe Cham unter Trainerin Patricia Morceli. Und etwas Spezielles stellte er fest: «Aufgrund der Bedingungen war die Dichte kleiner und ich lief immer alleine».

Für ein besonderes Ergebnis aus regionaler Sicht sorgte die Eggenwilerin Steffica Gaiic als 24ste – trotz ihres Alters von 75 Jahren. Ihr gehört nach ihren 54:44 Minuten das Schlusswort vonseiten der Teilnehmenden. «Wunderbar, ich passte mich den Bedingungen an und schaute, dass ich möglichst viel mitbekomme. Dieser Herbstlauf war ein Genuss.»