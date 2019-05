Ambulant vor stationär, das hat auch im Spital Muri Einzug gehalten. Allerdings deckt der Tarmed-Tarif, «ursprünglich für Hausarzt-Praxen festgelegt», wie Strub erklärt, die Kosten in einem Spital nicht. Für ihn ist klar, dass Tarifanpassungen im momentanen Umfeld «chancenlos» sind, aber dass eine Lösung gefunden werden muss, der für die Spitäler passt. Die ambulante Behandlung sei von den Patientinnen und Patienten sehr gut aufgenommen worden. «Die Befragungen haben ein durchweg positives Echo ergeben».

Mit unerwartetem Erfolg ist neu die Handchirurgie am Spital Muri gestartet, die von Itali Pasternak seit Februar als Leitender Arzt geführt wird. Seit Herbst finden Endoskopien, also Magen-, Darm- und Lungenspiegelungen in neuen, modernen Räumlichkeiten statt. Die neue Infrastruktur biete den Spezialistinnen und Spezialisten optimale Bedingungen für eine komfortable Behandlung ihrer Patientinnen und Patienten. Für die Radiologie wurde ein weiterer Magnetresonanztomograf angeschafft. Er ermöglicht verbesserte und komfortablere Untersuchungen des Kopfs, der Prostata oder von Händen und Füssen.

Weiter hat der Stiftungsrat Gery Teufelberger per 1. Juli 2018 in die Spitalleitung gewählt. Er löst Vladimir Kaplan als ärztliche Vertretung in der Führung des Spitals ab. Freude hat Strub daran, dass die neu eingeführten Publikumsvorträge jeweils auf grosses Interesse stossen. Mit der Umsetzung von Massnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie zur Gleichstellung von Frau und Mann hat das Spital offiziell das Prädikat «Familien und Beruf» von einer unabhängigen Fachstelle verliehen bekommen.

Strategie erarbeiten



Der Stiftungsrat will bis 2020 eine Strategie für das Freiämter Spital erarbeiten. Es soll die Geriatrie zusammen mit Partnerinstitutionen aufgebaut und die Dialyse ausgebaut werden. Mit zwei zusätzlichen Operationssälen besteht zusätzliche Kapazität für mehr Eingriffe. Schliesslich wird eine Kooperation mit dem Kantonsspital Baden eingegangen, wobei schon heute eine Zusammenarbeit besteht. «Die Kooperation hört allerdings dort auf, wo wir Selbstständigkeit verlieren», unterstreicht Strub.

Und schliesslich ist nach dem Bau – die jetzigen Bauprojekte im Umfang von rund 62 Mio. Franken werden dieses Jahr abgeschlossen – vor dem Bau: «Wir planen die Weiterentwicklung des Spitalareals und werden eine Kindertagesstätte realisieren.»