Am Karfreitag, einem der wichtigsten Feiertage im Kirchenjahr, der aber doch sehr still gefeiert wird, gelten eigene Regeln. Früher waren die Kinos dann ganz geschlossen. Heute wird diese Regel nicht mehr so streng eingehalten.

Auch das Cinepol Sins öffnet seine Türen. Doch das Kinoprogramm ist dem hohen Feiertag angepasst. Religiöse Gefühle werden nicht verletzt – der Monty-Python-Klassiker «Das Leben des Brian» gehört beispielsweise nicht ins Programm.

Das Cinepol plant am Karfreitag gar eine Spezialvorstellung: Gezeigt wird um 20 Uhr Maria Magdalena. Zu Beginn der Vorstellung wird Martina Suter, pastorale Mitarbeiterin im Pastoralraum Oberfreiamt, eine kurze Einleitung geben und den Besuchern den Filmgenuss in den religiösen Kontext setzen.

Maria Magdalena nimmt im Geschehen um die Kreuzigung von Jesus, die Grablegung und die Auferstehung eine zentrale Position ein. In der Populärkultur ist die junge Frau, die zu Jesu Gefolgsleuten zählte, eine besonders beliebte Figur, man denke an Dan Browns Roman Sakrileg.

Der Film läuft, passend zur Osterzeit, seit Mitte März in den Kinos. Regisseur Garth Davies zeigt Maria Magdalena (Rooney Mara) als junge, selbstbewusste Frau. Mutig rebelliert sie gegen die Geschlechterrollen und Hierarchien ihrer Zeit.

Sie verlässt ihre Familie, um dem charismatische Jesus von Nazareth (Joaquin Phoenix) zu folgen. Zusammen machen sich Jesus und seine Anhänger auf eine spirituelle Reise. Ziel ist das Passahfest in Jerusalem. (az)