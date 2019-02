Die Kantonsstrasse zwischen Waltenschwil und Hermetschwil wird von Montag, 25. Februar, 7 Uhr bis Mittwoch, 27. Februar, 16.30 Uhr für jeglichen Verkehr gesperrt. Grund dafür sind Rodungsarbeiten im Zusammenhang mit der laufenden Totalsanierung auf einer Länge von 1,4 Kilometern. Diese ist nötig, weil die täglich von rund 4000 Fahrzeugen frequentierte Strasse in einem schlechten Zustand und – wegen der engen Fahrbahn – nicht ungefährlich ist. Lastwagen müssen beim Kreuzen regelmässig über den Fahrbahnrand ausweichen.

Sanierung und Verbreiterung

Die geplanten Verbesserungen betreffen den Abschnitt vom Waldeingang in Waltenschwil bis zum Abzweiger nach Bünzen in Hermetschwil. Auf weiteren 200 Meter Länge ab diesem Abzweiger wird in Richtung Restaurant Waldheim lediglich der Deckbelag ersetzt. Der Ersatz der Kanalisation ist in diesem Bereich bereits seit dem vergangenen Herbst im Gang, die Strasse aber stets einspurig befahrbar.