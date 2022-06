Spende Knapp 20'000 Franken für die Integration von Kindern und Jugendlichen Der Kiwanisclub Lindenberg spendete 19658.50 Franken an die Stiftung ikj, die in Muri, Wohlen und Baden jungen Leuten hilft. Dafür darf die sich leisten, was im Budget keinen Platz hätte. Zum Beispiel einen Pizzaofen in Wohlen.

Rolf Thumm (links) und Hans Däpp (rechts) vom Kiwanisclub Lindenberg übergeben dem ikj-Geschäftsführer Franz Lötscher den Scheck. zvg

Die ikj, die Stiftung für Integration Kinder und Jugendliche, betreut in Muri, Wohlen und Baden sozialpädagogische Gemeinschaften, in denen je acht junge Menschen vom ersten Schuljahr an bis zum Schulende während 365 Tagen rund um die Uhr betreut werden.

«Es sind Kinder und Jugendliche, bei denen aus unterschiedlichen Gründen alle übrigen Hilfsmassnahmen nicht genügend erfolgreich waren», heisst es in einer Mitteilung des Kiwanis Club Lindenberg. «Sie zeigen zum Teil starke psychische Auffälligkeiten.» Die Stiftung betreut zudem Therapiestationen in Koblenz und Ennetbaden und bietet sozialpädagogische Familienbegleitung und Notfallplatzierungen an.

Pizzaofen und neue Velos für die Jugendlichen

Kiwanis ist nebst der Unicef die zweitgrösste international tätige Kinderhilfsorganisation. Der Kiwanisclub Lindenberg führte 2021 wieder eine Chlaussackaktion durch. 1580 Chlaussäcke wurden von den Mitgliedern abgefüllt und verkauft. Der Reinerlös, nebst zusätzlichen namhaften Spenden, beträgt fast 20000 Franken.

Die Stiftung ikj unter Geschäftsführer Franz Lötscher kann damit Anschaffungen machen, die übers normale Budget nicht möglich wären. Die Stelle in Muri darf künftig auf eigenen Velos Ausflüge unternehmen und jene in Wohlen im Garten einen gemauerten Pizzaofen bauen lassen. (az)