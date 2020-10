Spatenstich im Freiamt – der Turm soll etwas fürs Herz sein

Knapp 70 Jahre nach dem Abriss des alten Turms beim damaligen Restaurant Hasenberg in Widen Mitte der 1950er-Jahre entsteht auf dem Hasenberg wieder ein Symbol mit Strahlkraft über die Region Mutschellen hinaus. Am Freitag trat das Projekt mit dem Spatenstich für den neuen Hasenbergturm in eine nächste Ära. Nachdem die Finanzierung der Kosten von einer Million Franken durch den Trägerverein diesen Sommer gesichert werden konnte, beginnt nun die Ausführungsphase.

Der 35 Meter hohe Turm mit einem Grundriss von 13×13 Meter wird am Waldhofweg auf dem Land der Stiftung Haus Morgenstern gebaut. Die Fassade besteht komplett aus Schweizer Holz, der Innenbau ist eine Metalltreppe. Für die ausführende Firma Erni Holzbau ist ein solches Projekt aussergewöhnlich. Inhaber Peter Henggeler sagt: «Wir bauen nicht alle Tage einen Turm, das ist auch für uns speziell.»

Gemeinderat schrieb sich den Turm in die Legislaturziele

Widens Gemeindeammann Peter Spring amtiert als Präsident des Trägervereins Hasenbergturm. Er erinnert sich an die Entstehungsgeschichte vor einigen Jahren: «Der Gemeinderat schrieb sich den Turm in die Legislaturziele 2014/17. Man wollte ihn wieder aufleben lassen. Er sollte etwas fürs Herz sein nebst anderen politischen Dingen wie Steuern und so weiter.»