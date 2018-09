Er ist ein Macher, der junge Wirt im «Huwyler». Als Martin Lang am 9. Februar 2016 das beliebte Restaurant im Zentrum von Merenschwand wiedereröffnete, hatte er ein klares Ziel vor Augen: «Hier hats für jeden etwas und jeder soll sich hier wohlfühlen.» Also machte sich der gelernte Metzger und Koch daran, ein Angebot auszutüfteln, bei dem jeder Geschmack auf seine Rechnung kommt. «Wichtig war mir von Anfang an eine ehrliche, gutbürgerliche Küche aus frischen Produkten», betont der 30-Jährige, der sich seine Sporen als Chef de Cuisine in diversen Saisonstellen «quer durch die Schweiz» abverdient hat, wie er sagt. Kegelbahn war zu laut Lang wusste, dass er kein leichtes Erbe antrat im «Huwyler», denn die Gründerfamilie hatte dem seit 1898 bestehenden Betrieb ihren Stempel aufgedrückt als weitherum bekanntes Speiselokal, in dem auch Vereine und Familien gemütlich einkehren oder tüchtig feiern konnten. Zusammen mit seiner Mutter, Trudi Lang-Vollenweider, sorgte der ambitionierte Jungunternehmer sehr schnell dafür, dass sich sowohl die Stammkundschaft, als auch neue Gäste schnell im «Huwyler» zu Hause fühlten. Dabei fiel ihm auf, dass er zwar wohl für alle Gäste etwas Passendes auf der Karte hatte, dass er aber nichts anbieten konnte, was es für seine jüngsten Besucher attraktiv machte, im «Huwyler» einzukehren. «Die Kinder sind es heute einfach nicht mehr gewohnt, ruhig am Tisch zu sitzen. Wenn sie dann anfangen, rumzurennen oder Lärm zu machen, dann belästigen sie die anderen Gäste und stressen ihre Eltern.»

Lang überlegte nicht lang. Im Untergeschoss des Hauses befand sich die Kegelbahn, die seit dem unvermittelten Hinschied von André Huwyler, am 19. Januar 2015, nicht mehr benutzt wurde. «Als ich und meine Mutter die Beiz übernahmen, wollten wir die Kegelbahn nicht wieder eröffnen», erzählt Lang, «denn die war so laut, dass man oben in der Gaststube fast sein eigenes Wort nicht mehr verstand, wenn unten gekegelt wurde.» Alles selber gemacht Die Kegelbahn war noch unter André Huwylers Grossvater, Josef Huwyler, eingeweiht worden, am 24. März 1959. Das ganze Dorf war damals dabei, als die ersten Kränze geschossen wurden. «Ein Kranz kostete einen Liter Wein», steht im alten Kegelbuch, das Martin Lang sorgsam verwahrt. Sogar der Pfarrer von Merenschwand hat an jenem Eröffnungsabend die eine oder andere Kugel geschoben und bis morgens um halb eins kräftig dazu beigetragen, dass diese erste Kegelrunde im «Huwyler» am Ende satte 25 Franken einbrachte.

Der Kommentar zum Thema Kinder können ganz schön nerven