Zutaten (4 Personen)

Weisse Spargeln, ca. 250 g pro Person

1 Prise Zucker

2 Eier

80 g Mehl

200 g Paniermehl

1 Esslöffel Butter

1 Prise Salz

Bratbutter oder Öl

Zubereitung

Die Spargeln schälen, in einen Topf reichlich Wasser füllen, dazu die Butter, den Zucker und das Salz geben, die Spargeln im heissen Wasser 3 bis 4 Minuten garen. Die Spargeln herausnehmen, mit kaltem Wasser abschrecken und auf einem Küchentuch abtrocknen. Mehl und Paniermehl in je einen Teller geben, Eier in einem weiteren Teller gut verquirlen, mit Salz und Pfeffer würzen.

Die Spargeln erst im Mehl, dann im Ei und zuletzt im Paniermehl wenden und in einer Bratpfanne in Bratbutter oder Öl (nicht zu heiss) langsam goldbraun backen. Wer es mag, kann zwei gequetschte Knoblauchzehen in das Öl oder die Bratbutter geben. Die fertigen Spargeln im Ofen warm stellen (nicht decken), bis alle gebacken sind, dann anrichten und servieren. Sehr gut dazu passt Gurkensalat. (to)